La catedral Santiago Apóstol de Fajardo amaneció hoy, martes, vandalizada con la palabra “diablo” escrita en grafiti en las columnas de su entrada, denunció la iglesia en su página de Facebook.

“Así amaneció hoy, 9 de noviembre nuestra Catedral de Fajardo, Puerto Rico”, lamentó en la publicación, con imágenes de los daños a la estructura.

“Es momento de atacar con las armas de la paz y la oración. Es momento de enfrentar el mal a fuerza de bien. Es momento de vencer, haciendo que reine en nuestros corazones el corazón de Cristo. Indignémonos para que esa indignación nos lleve a amar más a Dios. Reparemos este acto sacrílego con nuestras propias vidas entregadas a Dios”, escribió la catedral.

Así amaneció hoy 9 de noviembre nuestra Catedral de Fajardo, Puerto Rico. El pasado sábado atacaron Luquillo. Es momento... Posted by Catedral Santiago Apóstol- Página Oficial on Tuesday, November 9, 2021

El padre José Colón describió como “sacrílego” el atentado a la iglesia en Fajardo, al tiempo que señaló que desconocen la razón para tal acto.

“Qué pudo haber motivado esto, no lo sabemos”, expresó en entrevista radial (WKAQ - 580 AM). “Es un poco duro para nosotros, indignante. Un poco no, mucho”.

Recordó que en días recientes también se cometió otro acto contra la parroquia San José, en Luquillo, de donde un ladrón se robó cinco estatuas para luego repartirlas en diferentes áreas del municipio, como la alcaldía, el cuartel de la Policía y la plaza pública.

“La Iglesia siempre cree que hay que atacar, pero hay que atacar con las armas que nosotros tenemos, que es la oración, que es el perdón. Nosotros ahí inmediatamente miramos la figura de Cristo”, reiteró. Agregó que el llamado es a responder al ataque “con amor”.

En otra publicación en Facebook, el padre Héctor Rodríguez expresó: “Nos duele y lamentamos lo que hicieron en el exterior de la catedral. Que esto nos sirva para poder seguir evangelizando y dando a conocer el Santísimo Nombre de Jesús. No odien, amen y perdonen”.

La Policía informó que continuará investigando la querella radicada en horas de la mañana de hoy, y adelantó que los daños a la catedral no han sido estimados.