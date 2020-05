Ariel Gutiérrez Rodríguez, propietario de una firma de bienes raíces acusado junto a la exsecretaria de Educación Julia Keleher por su alegada participación en un supuesto esquema de soborno y conspiración para cometer fraude, solicitó ayer al Tribunal Federal la desestimación de cuatro de los cinco cargos en su contra.

La defensa de Gutiérrez sostiene, citando estándares a partir de otros casos, que “para ser ‘suficiente según la Constitución’, una acusación debe ‘alegar justamente todos los elementos esenciales del delito’". Pero la acusación contra el propietario, según una de las mociones, no cumple con esos estándares de especificidad suficiente.

Tanto Keleher como el coacusado enfrentan cargos por soborno, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude, tras ser acusados por un gran jurado el 14 de enero de este año. Esta es la segunda acusación que enfrenta la exsecretaria a nivel federal por alegados actos de corrupción. En el presunto esquema, la pieza de intercambio fueron los terrenos de una escuela pública en Santurce.

En el caso, la acusación formal alega que los acusados “idearon un esquema” para cometer el fraude. Pero los abogados Francisco Rebollo y José Fusté argumentan que “lo que supuestamente idearon el señor Gutiérrez y Keleher está completamente ausente de la acusación. Declarar simplemente que idearon un plan para defraudar, sin especificar en qué consistía el plan, es ciertamente constitucionalmente insuficiente”.

La defensa también sostiene que los delitos imputados a Gutiérrez castigan el “esquema” o el plan, “no el objetivo final de dicho plan o plan. La acusación describe el supuesto soborno, pero carece de acusaciones que informan al señor Gutiérrez sobre el complot, el plan o el esquema, que se dice que él ideó para cometer el supuesto fraude electrónico”.

El gobierno federal sostiene que la exsecretaria firmó un acuerdo de alquiler con opción a compra en junio de 2018 para adquirir un apartamento en Ciudadela.

El apartamento estaba valorado e $297,500, pero Keleher tendría acceso a él por $1 hasta agosto del 2018, según el acuerdo. No obstante, Keleher continuó disfrutando acceso al apartamento sin pagar la renta mensual acordada de $1,500 hasta que lo compró el 4 de diciembre de 2018.

El acuerdo incluía el que Keleher gozara de un “bono” de $12,000 por la compra del apartamento. A Gutiérrez Rodríguez se le imputa “facilitar” el acceso que tuvo Keleher al apartamento en Ciudadela y lograr el acuerdo de alquiler con opción a compra.

También se le acusa de entregar a Educación una carta ya preparada y que Keleher solo tenía que firmar para que la agencia cediera 1,034 pies cuadrados de la escuela bilingüe Padre Rufo para ensanchar una carretera cercana a Ciudadela. En síntesis, se alega que Keleher autorizó la cesión de ese terreno a cambio de los beneficios que recibió con el apartamento en Ciudadela.

“En este caso, el tribunal no solo confronta la omisión de una palabra o frase legal, sino que también debe lidiar con esa ausencia de cualquier hecho que describa una conducta de la que se pueda inferir materialidad”, argumentó la defensa de Gutiérrez. “Al no proporcionar los detalles que fundamentan estos cargos, la acusación de manera inconstitucional no logró informar al acusado ‘con certeza razonable’ sobre la naturaleza de la acusación en su contra”.

Hasta el momento de esta edición, Keleher no se había unido a la moción de desestimación presentada por el coacusado.

Los abogados de la exsecretaria de Educación radicaron el pasado lunes una moción en la que solicitaron al Tribunal la desestimación de los siete cargos de corrupción que pesan en su contra, en relación con la primera acusación del 9 julio de 2019.

“Este caso involucra una acusación fatalmente defectuosa y legalmente insuficiente que no puede ser curada en el juicio o de otra manera”, sostuvieron la licenciada María Domínguez y los licenciados Javier Micheo y Carlos Andrew en la moción.