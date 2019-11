El Tribunal Supremo restituyó la protección de siete reservas naturales que la Junta de Planificación había dejado sin efecto mediante resoluciones en el 2017, ratificadas en órdenes ejecutivas firmadas por el exgobernador Ricardo Rosselló.

La Corte determinó el viernes que la Junta no cumplió con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para dejar sin efecto normas reglamentarias, y revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones, que falló en contra de los peticionarios. Las organizaciones Sierra Club, los Toabajeños en Defensa del Ambiente, Inc. y el Comité Socio Cultural Comunitario Arizona San Felipe de Arroyo, Inc., habían impugnado las derogaciones.



“La Junta de Planificación no tenía discreción alguna para revocar las referidas normas reglamentarias de otra manera que no fuese la dispuesta en la LPAU”, sostuvo la Corte. “La mera alegación de defectos e imperfecciones en los Reglamentos del 2016 y, mucho menos, un cambio de administración política, no justifican la derogación automática de reglamentos vigentes y válidos”.

De esta manera, las reservas naturales de Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona, conservan dicha clasificación. Las delimitaciones de estos terrenos están contenidas en siete planes sectoriales, que son documentos que especifican los usos permitidos en las reservas naturales.

Los planes sectoriales habían sido aprobados en diciembre de 2016, último mes de gobernación de Alejandro García Padilla. Rosselló los invalidó, y derogó las órdenes ejecutivas que el exmandatario había firmado para la creación de estas reservas, dejando desprovistas de protección ambiental algunas 7,420 cuerdas de terreno, más de 10,000 cuerdas de componente marino y 17,300 cuerdas de reserva agrícola.

En incumplimiento con los requisitos de revocación de la LPAU, la Junta de Planificación derogó las resoluciones del 2016, bajo el pretexto de que las mismas habían sido aprobadas por motivo de fin de año y en virtud de un cambio de administración política, dijo el Tribunal en su opinión. Paradójicamente, la Junta de Planificación reconoció que las resoluciones del 2016 son reglas que fueron aprobadas conforme a los requisitos procesales.

Los jueces del máximo foro judicial sostuvieron que la LPAU exige el cumplimiento por parte de las agencias administrativas con varios requisitos básicos al momento de “aprobar, enmendar o derogar una regla o reglamento”.

Estos requisitos son notificar al público la reglamentación que ha de aprobarse; proveer oportunidad para la participación ciudadana, incluyendo vistas públicas cuando sea necesario u obligatorio; presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado para la aprobación correspondiente; y publicar la reglamentación aprobada. Pero la Junta de Planificación no cumplió con esos requisitos al momento de derogar la reglamentación de 2016.

“Surge del expediente que la Junta de Planificación no cumplió con ninguno de los requisitos para la aprobación de reglamentos”, señaló el Tribunal. “Debido a lo anterior, no debe haber duda alguna de que las resoluciones del 2017 que revocan motu proprio las resoluciones del 2016 son irremediablemente nulas”.

La opinión del Tribunal enfatizó en la peligrosidad de que las entidades administrativas no cumplan con los requisitos que exige la LPAU y sostuvo que una decisión contraria a la nulidad de las resoluciones de 2017, a pesar de su incumplimiento, haría “letra muerta” lo que establece la ley.

“Daría mano libre a las entidades administrativas para obviar completamente los requisitos procesales contenidos en la LPAU y a revocar normas reglamentarias a su gusto y arbitrio. De este modo, se legitimaría una peligrosa práctica en contravención clara del Derecho y se permitiría la inestabilidad jurídica de nuestro ordenamiento”, advirtió la Corte.

El Tribunal sostuvo que la propia ley decreta la nulidad de todo reglamento que se adopte al margen de sus requerimientos. Asimismo, afirmó que el Tribunal de Apelaciones erró al no reconocer la legitimación activa de los peticionarios para impugnar de su faz las resoluciones del 2017.