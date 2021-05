Los abogados del convicto exalcalde de Yauco y exsenador Abel Nazario Quiñones sometieron hoy, miércoles, una moción solicitando la otorgación de libertad bajo fianza mientras se dilucida el proceso de apelación y un pedido para que se le asigne un defensor público.

Nazario Quiñones fue sentenciado, el pasado 19 de marzo, por el juez federal Joseph Laplante, a cumplir un año y seis meses en una prisión federal tras ser encontrado culpable por un jurado de someter declaraciones falsas ante el gobierno de los Estados Unidos.

El licenciado Javier Micheo Marcial, del bufete Domínguez, Micheo, Ramos y Andreu Law (DMRA Law, LLC.) sometió la moción para restringir el acceso a la solicitud de asignación de un defensor público, pues se incluyen documentos financieros que ayudan a un juez o jueza a determinar si un acusado puede o no pagar los honorarios de sus representantes legales.

En la moción, Micheo Marcial indicó que Nazario Quiñones desea apelar “In Forma Pauperis”, o como persona indigente. El juez Francisco Besosa, quien tiene a su cargo el segundo caso federal contra el exsenador por robo y/o soborno para con programas que reciben fondos federales, aprobó la moción para restringir el acceso a la documentación financiera de Nazario Quiñones y ordenó la asignación de un defensor público.

Mientras, DRMA Law, LLC., también sometió una solicitud de libertad bajo fianza en lo que se dilucida el proceso de apelación por la convicción de Nazario Quiñones en el primer caso federal, en el que fue encontrado culpable por un jurado que emitió su veredicto el 21 de marzo de 2020.

Nazario Quiñones, actualmente, no está encarcelado pero tiene hasta el 29 de mayo para comenzar su sentencia.

No obstante, el documento de solicitud de fianza sostiene que se le debería otorgar dicho privilegio porque no es una persona en riesgo de darse a la fuga, porque no representa un peligro para la comunidad y porque sometió, el 31 de marzo, su aviso formal de intención de apelar la convicción del 21 de marzo.

Nazario Quiñones fue arrestado en septiembre de 2018. El jurado lo encontró culpable de 23 cargos por hacer declaraciones falsas y cinco cargos de fraude electrónico. Posteriormente, en septiembre, el juez Laplante desestimó los cinco cargos de fraude durante un proceso de moción de absolución perentoria que presentó la defensa para plantear la inexistencia de prueba para sostener la convicción.

Específicamente, el jurado le encontró culpable de haber mentido en formularios ante el Departamento del Trabajo federal donde debía jurar que no iba a tomar represalias contra 117 empleados municipales a quienes tuvo que pagar compensaciones laborales de forma retroactiva.

El gobierno federal obligó a Nazario Quiñones a pagar de forma retroactiva $588,961 en salarios adeudados a estos 117 empleados a quienes había exigido ilegalmente que hicieran trabajo gratuito. Sin embargo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el gobierno federal encontraron, en auditorías separadas, que el municipio comenzó a retener unilateralmente los salarios de algunos de estos empleados, lo cual constituyó represalia.