El mecánico guayanillense Jiovan F. Ortiz Soto, acusado de violar y asesinar a su hija de 2 años, April Thais Ortiz Quiñones, solicitó este jueves al Tribunal de Primera Instancia de Ponce que elimine una supuesta confesión que realizó al agente investigador durante una entrevista efectuada en la comandancia de la Perla del Sur.

La petición surgió durante una conferencia con antelación al juicio, celebrada en la sala 502, ante el juez Ángel Llavona Folguera, en la cual la defensa alegó que la supuesta confesión carece de una base legal.

El hombre, de 35 años, enfrenta un cargo por asesinato en primer grado, cuatro por incesto y cuatro por agresión sexual, por hechos registrados en horas de la madrugada del 7 de junio en el residencial Bahía de Guayanilla, donde vivía con su esposa y dos hijas.

A preguntas de la prensa, el abogado Emanuel Gierbolini insistió en que la supuesta confesión “es ilegal” y que el documento “no está firmado” por su cliente.

Igualmente, mencionó que la vista de supresión de confesión –señalada para el martes 31 de octubre, a las 9:00 a.m.– “es un mecanismo procesal, es lo que procede en derecho cuando se alega que hay una supuesta confesión”.

No obstante, durante su arresto en junio, Ortiz Soto admitió los hechos ante las cámaras de televisión, y dijo que cometió abuso sexual contra la menor desde diciembre de 2022.

Al ser confrontado con las declaraciones de su representado, el abogado contestó: “Tienes que poner en contexto lo que él contesta y a preguntas de quién, y lo que significa e implica eso, porque un delito no solamente se tiene que corroborar con la prueba presentada en sala, sino que se tiene que establecer, mediante la prueba, a qué se refería con lo que se le preguntó”.

Jiovan F. Ortiz Soto enfrenta cargos de asesinato en primer grado por el crimen de su hija de dos años, incesto y agresión sexual. (suministrada negociado de la Policía)

Igualmente, la prensa trajo a colación que, en sus expresiones públicas, el acusado pidió perdón a la niña.

“Yo no voy a entrar en eso. ¿A dónde vamos a llegar con eso, si ustedes concluyeron a lo que él se refería? Lo que pasa es que, en derecho, para que puedas probar una confesión, se tiene que establecer a qué se refiere el que hizo la pregunta y qué es lo que está aceptando. Tú puedes pedir perdón por muchas cosas”, refutó.

De otra parte, el letrado reiteró su intención de sentar a declarar a la madre de la niña, Naiari Quiñones Rivera, quien enfrenta un juicio aparte por dos cargos de maltrato por negligencia y omisión intencional de la Ley 246 Para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

“Lo que pasa es que ella tiene una abogada, y ella va a tomar una decisión en términos de si le permite que su representada declare o no, porque ella también tiene sus derechos. Pero el hecho de que Naiari se ampare en la quinta enmienda y no declare, eso tiene unas implicaciones porque, si ella no tiene nada que ver, entonces, ¿por qué quiere no incriminarse?”, cuestionó.

“El Ministerio Público no la ha anunciado todavía como testigo del caso. Si ellos no la usan (a Quiñones Rivera), la vamos a usar nosotros, y si ella dice que no va a declarar, que no quiere incriminarse, ¿por qué no quiere incriminarse? ¿Ella tiene algo que ver con esto?”, agregó.

Nueva fecha para juicio

Durante el procedimiento efectuado en la mañana de este jueves, se supo que Ortiz Soto reclamó su derecho constitucional a un juicio por jurado, en un proceso señalado para comenzar el 28 de noviembre, a las 2:00 p.m.

Para ese día, el juez Llavona Folguera citará tres paneles de ciudadanos, pero no se descarta que, al final, puedan ser llamados hasta 10 paneles, debido a la cobertura mediática que ha tenido el caso.

Según la fiscal de distrito Marjorie Gierbolini, “el proceso de desinsaculación del jurado nos va a tomar un tiempo, según vayan descartándose integrantes, el juez va agregando paneles. Esperemos que (el juicio) termine antes de que finalice el año, pero depende cuántos candidatos (a jurado) se van eliminando y se van añadiendo”.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público ya culminó con el descubrimiento de prueba al entregar la documentación a la defensa, y aseguró que “la prueba es clara y contundente”.

En cuanto a la moción de supresión de confesión, la fiscal reclamó que “nosotros entendemos que se cumplieron con todas las garantías de ley y que esa confesión él la dio de forma libre y voluntaria, y así lo vamos a defender”.

Sin embargo, admitió que la supuesta confesión no está en puño y letra del acusado, sino que se desprende de la entrevista realizada por el agente investigador y de las notas que tomó como producto de su interrogatorio.

“Obviamente, él (acusado) firmó las advertencias de ley, (pero) no está grabado. (La prueba) es admisible porque cumple con todas las garantías de la ley. Los casos del Tribunal Supremo y las reglas de evidencia han establecido que, para que (su declaración) sea válida, lo tiene. (La declaración) fue libre, voluntaria, inteligente y con conocimiento”, insistió.

Finalmente, la jefa de los fiscales en Ponce dijo que el Ministerio Público presentará, en sala, la declaración que hizo el acusado ante los medios televisivos.

“Más voluntario que eso, no hay”, concluyó, al mencionar que la fiscalía cuenta con “más de 20 testigos para probar el caso más allá de toda duda razonable”.

El juicio contra Ortiz Soto se verá del 28 al 30 de noviembre y continuará en diciembre, los días 4, 5 y 7. Igualmente, se verá durante las semanas del 11 al 14, 18 al 21 y 26 al 28, a las 2:00 p.m.