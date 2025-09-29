Opinión
29 de septiembre de 2025
89°aguaceros
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adulto mayor irá a juicio por homicidio negligente tras la muerte de un menor de 7 años en Fajardo

Los sucesos ocurrieron el 25 de diciembre de 2024

29 de septiembre de 2025 - 4:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
El caso se remonta al 25 de diciembre de 2024 cuando el imputado presuntamente conducía en una Hyundai Venue y se confundió de pedal, acelerando el vehículo en vez de frenar, lo que provocó que chocara con otro carro estacionado dentro de la marquesina y pillara entre ambos vehículos al menor, causándole la muerte. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un juez del Tribunal de Fajardo encontró causa en un caso de homicidio negligente elevado contra un adulto mayor de 90 años por la muerte de un niño de siete años en ese municipio el pasado 25 de diciembre de 2024.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, a Francisco Rey Vázquez se le radicó un cargo por el mencionado crimen en la sala del juez Reicarlo De León, quien encontró causa y fijó fecha para el inicio del juicio el 29 de octubre.

“Por tratarse de un delito menos grave, no requiere fianza”, se aclaró en el comunicado.

El caso se remonta al 25 de diciembre de 2024 cuando el imputado presuntamente conducía en un vehículo Hyundai Venue y se confundió de pedal, acelerando el vehículo en vez de frenar, lo que provocó que chocara con otro carro estacionado dentro de la marquesina y pillara entre ambos vehículos al menor, causándole la muerte.

