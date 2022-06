La corrupción vinculada a sobornos en los contratos de compra de asfalto, remoción de ese material y pavimentación en los municipios de Puerto Rico produjo ayer, jueves, una nueva alegación de culpabilidad en la jurisdicción federal, tras la admisión criminal que hizo el exdirector de Obras Públicas del Municipio de Cataño Pedro Marrero Miranda.

No obstante, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, dijo que no le sorprendió la alegación de culpabilidad de Marrero Miranda, a quien despidió desde el primer día que tomó posesión del cargo.

“El proceso de hoy (ayer), a mí no me toma por sorpresa. Ustedes saben que llevo meses indicándoles sobre los asuntos que van a estar ocurriendo en Cataño”, dijo a El Nuevo Día Alicea Vasallo, quien, tras juramentar al cargo, cesanteó a 15 empleados de confianza del pasado alcalde.

Sin embargo, el ejecutivo municipal reconoció que le apenaba por el efecto que tenía para los hijos del exfuncionario municipal y su esposa, quien trabaja en la alcaldía y a quien describió como una excelente empleada.

Mediante una moción, la fiscalía federal presentó contra Marrero Miranda, de 54 años, un cargo criminal por “conspiración de soborno y comisiones ilegales”. Se estima que el funcionario municipal recibió, al menos, $95,000 de comisiones ilegales mientras era el jefe de Obras Públicas de Cataño bajo la administración de Félix “el Cano” Delgado Montalvo.

En noviembre, Delgado Montalvo también se declaró culpable por conspiración de soborno, al aceptar regalos en efectivo a cambio de conceder contratos municipales de asfalto. El exalcalde será sentenciado el 1 de septiembre próximo.

Al igual que hizo su exjefe, Marrero Miranda llegó a un acuerdo con las autoridades federales, y ayer se declaró culpable en una audiencia virtual ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach.

Según la denuncia, en los años 2019, 2020 y 2021, conspiró para recibir dinero a cambio de proyectos de asfalto en Cataño. El cargo alega que recibió, al menos, $1 por cada metro cuadrado de asfalto removido por la “Compañía A”, que no fue identificada, pero se presume que se trata de la empresa J.R. Asphalt, involucrada en el caso de Delgado Montalvo y en el de otros funcionarios acusados en varios municipios.

J.R. Asphalt obtuvo contratos con el Municipio de Cataño ascendentes a $10 millones desde finales de 2017 hasta julio de 2021.

El esquema

Desde finales del año pasado, la fiscalía federal ha presentado un esquema a través del cual los dueños de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, presuntamente consiguieron contratos en varios municipios a través de sobornos y pago de comisiones a alcaldes y otros funcionarios municipales en puestos de confianza.

Ese es el caso, no solo del exalcalde de Cataño y quien fue director de Obras Públicas en su administración, sino también del ex ejecutivo municipal de Guayama Eduardo Cintrón Suárez; el de Aguas Buenas Javier García Pérez; el de Humacao Reinaldo Vargas Rodríguez; y Radamés Benítez Cardona, ex ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, así como el exdirector de la oficina de Obras Públicas del Municipio de Guayama Ramón Conde Meléndez.

Otros funcionarios, como el también exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo Chiqués y el de Guaynabo Ángel Pérez Otero igualmente han sido acusados, pero ligados a un esquema con el abogado Oscar Santamaría y su compañía de disposición de desperdicios sólidos Waste Collection. La fiscalía federal ha establecido vínculos entre ambos esquemas, el de asfalto y el de recogido de basura.

/ El exalcalde de Cataño Félix "el Cano" Delgado recibió, al menos, cinco relojes de lujo como pagos en el esquema de corrupción destapado recientemente. La movida, en cierta manera, fue inteligente, pues estos relojes, en especial los Rolex, no pierden su valor en el mercado y pueden ser vendidos fácilmente para obtener efectivo. (Ramón “Tonito” Zayas)

El exalcalde, al parecer, es fanático del fabricante británico, y con sede en Suiza, Rolex, una de las casas de horología más prestigiosas y reconocidas en el mundo. El gobierno federal le confiscó este Rolex Oyster Perpetual GMT Master II en oro blanco, del 2014, con bisel en estilo "Pepsi". Los relojes GMT (Greenwich Meridian Time) tienen una cuarta mano (roja en la foto) que da una vuelta cada 24 horas. Esta mano puede ser ajustada independientemente de las otras tres manos para indicar una hora en particular en el bisel de 24 horas en el exterior del reloj. Usando esta mano, y el bisel, puede saber la hora en cualquier parte del mundo. El bisel "Pepsi" (su apodo se deriva de los colores primarios de las latas de la bebida carbonatada) tiene dos colores: la mitad azul muestra las horas de noche, y la mitad roja, las horas de día. El precio sugerido de Rolex es de $38,250. (Shutterstock)

El otro modelo Rolex confiscado es el icónico Submariner que James Bond (interpretado por Sean Connery) hizo famoso en 1962 en la película "Dr. No". El Submariner es un reloj para buceo que, en teoría, puede sumergirse hasta una profundidad de 1,000 pies. El bisel solo se mueve en una dirección y se utiliza para medir un periodo de tiempo alineando el triangulo con la manecilla de minutos o el de la hora. El precio sugerido del fabricante es de $8,100. (Shutterstock)

El Rolex Datejust es uno de los relojes más "baratos" del fabricante, pues consiste de una pieza con tres manos (hora, minutos y segundos), con un bisel fijo y, como se sostiene en su nombre, una ventana con magnificador que muestra la fecha. Este modelo del Datejust tiene un precio del fabricante de $7,650. (Shutterstock)

Delgado también recibió un Rolex Datejust cuyos índices que marcan cada hora son números romanos, en vez de los tradicionales números arábicos. El precio del fabricante es de $7,900. (Shutterstock)

Por último, Delgado recibió un reloj Vacheron Constantin Quai de I'Île que el fabricante suizo, uno de los más antiguos del mundo, introdujo en el 2016. Este reloj de tres manos tiene una rueda de fecha fija; lo que muestra la fecha como tal es un triángulo que pasa al siguiente día cada 24 horas. Este modelo, que fue descontinuado, tenía un precio del fabricante de $14,900. (Shutterstock)

No descarta más arrestos

A juicio de Alicea Vasallo, todavía pueden producirse otros arrestos de exfuncionarios o contratistas vinculados a la administración de Delgado Montalvo.

“A base de la información que tengo, de los requerimientos del Contralor de Puerto Rico, de la Oficina de Ética Gubernamental y de un gran jurado que está activo, es que va a haber mucho más movimiento con relación a este asunto que tiene que ver con Cataño”, abundó el alcalde.

A pesar de esas circunstancias, recalcó que está enfocado en su gestión administrativa y en que la municipalidad supere ya esa etapa de corrupción. “Los que arresten serán parte de la secuela de la figura de Félix ‘el Cano’ Delgado, que ya es algo que ha pasado”, aseveró.

/ Félix "El Cano" Delgado presentó el martes su renuncia a la alcaldía de Cataño. (Ramón “Tonito” Zayas)

Delgado dio sus primeros pasos en la política puertorriqueña de la mano de la exrepresentante María Milagros Charbonier, durante la campaña por la gobernación del exgobernador Pedro Rosselló en el 2004. (Ramón “Tonito” Zayas)

Corrió por primera vez como candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de Cataño en el 2012, pero fue derrotado por el exalcalde José Rosario. (Luis Alcalá Del Olmo)

En el 2016, volvió a buscar la poltrona municipal y la consiguió al derrotar a Rosario por sobre 4,000 votos. En la foto, Delgado junto al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. (Teresa Canino Rivera)

En las elecciones generales de 2020, venció por más de 5,900 votos al candidato popular Norberto “Nini” Torres. En la foto, Delgado (izquierda) junto al gobernador Pedro Pierluisi y el representante Carlos "Johnny" Méndez. (Ramón “Tonito” Zayas)

Su gestión ha estado matizada por múltiples señalamientos por el uso de fondos públicos y los lujos que rodean su estilo de vida. (Ramón “Tonito” Zayas)

En diciembre de 2020, una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que contrató a una persona sin bachillerato por más de $2,600 mensuales. En la foto, Delgado (izquierda) junto al exgobernador Ricardo Rosselló (centro) y Noé Marcano, alcalde de Naguabo. (Juan Luis Martínez Pérez)

Su esposa, Roxanna Cifre, fue despedida en julio de 2020 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). (Teresa Canino Rivera)

Delgado también fue detenido en el 2020 por la Policía en medio de una intervención en una gallera clandestina en su municipio. (Vanessa Serra Díaz)

En mayo de este año pagó $35,000 por la transmisión del programa de televisión “Guerreros” de Wapa Televisión desde su pueblo. El alcalde justificó que el programa televisivo atraería turismo su municipio. (Teresa Canino Rivera)

En julio trascendió que el alcalde alquiló una guagua Cadillac, modelo Escalade, año 2021, a razón de $4,500 mensuales a la empresa Bou Maintenance Corp. (Luis Alcalá Del Olmo)

Tras las críticas que recibió, Delgado ordenó cancelar el contrato. (Teresa Canino Rivera)

En septiembre, auditores forenses de la Oficina del Contralor allanaron las oficinas de Delgado como parte de una investigación por supuestas irregularidades en desembolsos de dinero bajo su administración. En la foto, lo acompaña el gobernador Pedro Pierluisi. (Vanessa Serra Díaz)

La salida de Delgado habría sido precipitada por una investigación federal, según tres fuentes del PNP. En la foto, el ahora exalcalde junto al exgobernador Rosselló. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal no solo es Delgado, sino otros cinco alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection, formada en 2012 por el abogado Oscar Santamaría. (Vanessa Serra Díaz)

La legislatura municipal de Cataño confirmó el martes a Gabriel Sicardó Ocasio como vicealcalde a solo horas de que trascendiera que Delgado renunció a su puesto. (David Villafañe Ramos)

Tras su renuncia, Delgado pidió disculpas a los residentes del municipio que lideraba por no cumplir con sus expectativas. En la foto lo acompaña la exgobernadora Wanda Vázquez. (David Villafañe Ramos)

Un 54.42% de la población de Cataño vive bajo los niveles de pobreza, según el Negociado del Censo de Estados Unidos. (Vanessa Serra Díaz)

A $1 por metro cuadrado

En la vista de ayer, Marrero Miranda indicó que renunció voluntariamente a su derecho a defenderse en juicio de cargos presentados a través de un gran jurado.

El exfuncionario estuvo representado por la abogada Yassmín González Vélez, mientras que, por el Ministerio Público, compareció el fiscal federal Seth Erbe.

Cuando el juez le preguntó qué quería hacer en la vista, Marrero Miranda contestó: “Declararme culpable”.

La alegación preacordada contempla una recomendación de condena de 30 meses de prisión, que estará sujeta a ser aceptado por el juez Arias Marxuach en la vista de sentencia, que fue pautada para el 7 de septiembre, en la sala 7 del Tribunal Federal, en Hato Rey. En el acuerdo, Marrero Miranda renunció a su derecho a apelar si la sentencia es mayor.

De acuerdo con la denuncia leída por el juez, Marrero Miranda “conspiró a sabiendas con el ‘Individuo A’ y el ‘Individuo B’” para, “corruptamente, solicitar, exigir y aceptar para su propio beneficio cosas de valor del ‘Individuo A’ y el ‘Individuo B’, con la intención de ser influenciado y recompensado en conexión con cualquier transacción de negocios y serie de transacciones de la municipalidad de Cataño”.

La denuncia señala que recibió pagos de dinero en efectivo de parte de ambos individuos “a cambio de proyectos de remoción de asfalto y certificación de facturas para pagos de la ‘Compañía A’”.

Agregó que, como parte de la conspiración, Marrero Miranda “negoció con el ‘Individuo A’ y el ‘Individuo B’ para recibir pagos de comisiones ilegales” de parte de ambos sujetos. Señaló que, durante ese tiempo, “recibió múltiples pagos” de parte de ambos individuos por “aproximadamente $1 por metro cuadrado de asfalto removido por la ‘Compañía A’ en el municipio de Cataño”.

“El valor total de los pagos de comisiones ilegales recibidos por Pedro Marrero Miranda” de parte de ambos individuos “excedió los $95,000″″, abundó la denuncia.

“¿Esto fue lo que hizo?”, le preguntó el juez Arias Marxuach. “Sí”, contestó Marrero Miranda, quien quedó libre bajo fianza.

Investigación estatal

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tiene una investigación activa contra Delgado Montalvo por presuntamente no informar ingresos, bienes y una corporación a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Se alega que el exalcalde de Cataño omitió información en los reportes financieros correspondientes, así como tampoco notificó la existencia de una corporación que registró la exprimera dama de Cataño Roxanna Sifre Maldonado.

El Nuevo Día encontró que Sifre Maldonado mantuvo activa la corporación íntima La Terraza de Toñín I 10 meses sin que se reportara a la OEG. Mientras, la contralor Yesmín Valdivieso confirmó el año pasado que recibió varias querellas contra el Municipio de Cataño, entre las que se denunció que presuntamente se hicieron trabajos de construcción en ese negocio usando empleados municipales, incluido el entonces director de Obras Públicas.