Anthonieska Avilés saldrá de la cárcel: jueza declara “ha lugar” el habeas corpus

La jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, declaró “ha lugar” el recurso de habeas corpus solicitado por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en ese municipio.

Durante la vista programada a las 2:30 p.m. en la sala 3, Córdova Ponce indicó que recibió una certificación de Corrección. La togada le impuso varias condiciones, entre ellas, que la acusada estará bajo supervisión electrónica y bajo lockdown.

En resumen, el habeas corpus es un recurso que protege a cualquier persona contra detenciones consideradas ilegales. Según la Constitución de Puerto Rico, ninguna persona puede permanecer más de 180 días en detención sin que se haya iniciado su juicio.

Precisamente, la licenciada María Soledad Sáez Matos, quien junto a las abogadas Athelyn Jiménez Emmanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), conforma la defensa, señaló que la detención superó dicho término.

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Empero, el Ministerio Público, representado por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto, planteó preocupaciones en relación a la excarcelación de la joven, de 18 años, cuya madre Elvia Cabrera Rivera, se encuentra presa por este caso.

En el recurso de habeas corpus, que fue radicado el viernes y consta de dos páginas, la representación legal indicó que Avilés Cabrera ha estado detenida desde el 19 de agosto de 2025 en el Centro Médico Correccional de la Institución Penal de Bayamón.

A esos fines, la defensa alegó que ya se cumplió el límite de 180 días -equivalente a seis meses- que establece la Constitución de Puerto Rico como el periodo máximo durante el cual una persona puede permanecer detenida sin que haya iniciado su juicio.

Asimismo, la representación legal de la acusada precisó que, dado a que en estos momentos la detención de Avilés Cabrera violenta sus derechos constitucionales, procede se ordene su excarcelación inmediata mientras se desarrolla el juicio, que comienza el 6 de abril.

Las abogadas, además, solicitaron que la audiencia para dilucidar el habeas corpus se celebrara a puerta cerrada debido a que se estaría ventilando datos personales sensitiva tanto de Avilés Cabrera como de la persona que serviría como tercer custodio o lugar de acogida.

Más temprano en la mañana del martes, sin embargo, la defensa intentó que la vista se pospusiera para el miércoles, para completar la entrega de documentos del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). Sin embargo, la petición no fue acogida por la jueza.

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En una resolución, Córdova Ponce declaró “no ha lugar” la solicitud de posposición y mantuvo la vista. Además, indicó que en la audiencia se discutiría el tiempo que la acusada lleva encarcelada sin que se haya celebrado el juicio, así como las acciones a seguir de ser necesarias.

“De ser declarado ha lugar el habeas corpus, el tribunal podrá imponer unas condiciones a ser supervisadas por el PSAJ", sostuvo la togada, quien además denegó la solicitud de que la vista se celebrara sin acceso a la prensa en la sala.

Cabe destacar que el que se declare “ha lugar” el habeas corpus no significa que el caso haya concluido, sino que la etapa de juicio sigue su curso, pero la acusada estará en libertad bajo supervisión hasta que culmine completamente el proceso.

Tanto Avilés Cabrera como su madre, de 40 años, enfrentan dos cargos cada una por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso y/o portación de un arma blanca.

De ser halladas culpables, se exponen a ser sentenciadas a más de 99 años en prisión.

La teoría del Ministerio Público es que ambas acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario. Para sustentar dicha teoría, el Estado asegura que cuenta con evidencia testifical, documental y pericial.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón. Allí, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca, por lo que fueron trasladados -por separado- hasta un hospital.