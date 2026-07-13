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Aplazan la vista preliminar en alzada contra Walter Hodge Jr. por falta de disponibilidad de testigos esenciales

El baloncelista de los Cangrejeros de Santurce enfrenta un caso de violencia de género

13 de julio de 2026 - 2:07 PM

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Por ahora, Hodge, Jr., continúa bajo las mismas condiciones de fianza, por lo que tendrá que continuar con el grillete. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La vista preliminar en alzada contra el veterano armador de los Cangrejeros de Santurce, Walter Hodge, Jr. por un caso violencia de género, quedó pospuesta este lunes en el Tribunal de Caguas.

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La Fiscalía de Caguas, a través del Departamento de Justicia, informó a El Nuevo Día que la audiencia quedó pendiente debido a la falta de disponibilidad de varios testigos esenciales para la jornada de hoy. Ante esta situación, la vista en alzada fue pautada para este miércoles, 15 de julio de 2026.

“La Fiscalía de Caguas aclaró que el fiscal Pedro Mateo Calzada se encontraba preparado hoy para litigar la vista preliminar en alzada por los cargos de violencia doméstica presentados contra Walter Hodge Jr. No obstante, varios testigos esenciales no estuvieron disponibles en el día de hoy, por lo que la vista tuvo que ser pospuesta”, indicó la agencia en declaraciones escritas.

De acuerdo a la agencia, la totalidad de los testigos que presentará la Fiscalía de Caguas “es esencial para demostrar la verdad de los hechos y acreditar los elementos de los delitos imputados”.

El baloncelista y su abogado llegaron al tribunal antes de las 9:00 a.m., cuando se suponía que iniciara el nuevo proceso ante el juez Daniel López González.

Walter Hodge Jr. asistió hoy al Centro Judicial de Caguas para la vista preliminar.La parte imputada salió inconforme luego de que fuera suspendida la audiencia.La vista preliminar fue movida para el 8 de julio.
1 / 6 | En imágenes: así fue la comparecencia de Walter Hodge Jr. a la vista preliminar. Walter Hodge Jr. asistió hoy al Centro Judicial de Caguas para la vista preliminar. - Alex Figueroa Cancel

“Conforme con lo que esta pasando. Confiando en mi abogado que haga su trabajo y nada, estoy esperando que todo pase y ‘ready’ para volver a la cancha”, expresó en un aparte con el medio televisivo Noticentro (Wapa TV).

Hodge Jr. también envió un mensaje a sus fanáticos para que “sigan apoyando”.

“Esto es una cosa que es bien familiar y lo familiar se queda en la casa. Seguimos enfocados en lo que queremos hacer, en ayudar y seguir ayudando a los jóvenes y nada, cuando todo se acabe estaremos otra vez trabajando”, expresó.

La acusación contra Hodge Jr. surge a raíz de una querella presentada por su actual esposa.

El pasado 8 de julio, la jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, no encontró causa para juicio contra Hodge, Jr. por los cargos de violencia de género.

Por ahora, Hodge, Jr., continúa bajo las mismas condiciones de fianza, por lo que tendrá que continuar con el grillete, lo que le impide retornar, por el momento, con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La determinación de Caro Cobb surgió luego de que la querellante relató en sala las supuestas manifestaciones que recibió por parte de Hodge, Jr. en la noche del 16 de junio mediante mensajes de texto, de voz y en una llamada telefónica.

La mujer testificó que el canastero le profirió múltiples palabras soeces y de índole sexual tras reclamarle por un viaje al estado de Florida. Asimismo, indicó que Hodge le envió mensajes acompañados por fotos de los documentos de una demanda de divorcio.

“Estaba agresivo”, declaró la querellante, quien detalló, en varias ocasiones, los insultos recibidos.

Agregó que también le dijo que “iba a poner todas las fotos y videos de la intimidad que nosotros tenemos”, y que le envió mensajes que había compartido con otras personas.

A preguntas del fiscal Pedro Juan Mateo Casado, expresó que se sintió “asustada, amenazada, humillada”.

Al momento, una orden de protección emitida a favor de la querellante permanece activa.

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