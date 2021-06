Aguadilla - El juez Hasan El Musa Espitia aplazó esta tarde la vista preliminar contra el excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina Pérez y otras dos personas imputadas de escalamiento y daños a la propiedad privada para el 28 de junio por solicitud de la Fiscalía de Aguadilla.

Los fiscales aguardan por la celebración de una vista en alzada que busca se le aplique a los tres imputados un cargo adicional de obstrucción o paralización de una construcción debidamente autorizada.

Los cargos contra Molina Pérez, Miguel Ángel Luna Ríos y Jeremy Vélez Rosario se remontan al 2 de junio, cuando los imputados participaron de una manifestación frente al condominio Sol y Playa, en Rincón. Dicha protesta se convocó debido a una controversia por el lugar en donde se realizan labores de reconstrucción de la piscina y áreas recreativas del complejo que fueron destruidos tras el paso del huracán María en el 2017.

PUBLICIDAD

Según han alertado organizaciones y grupos, el proyecto de construcción invade la zona marítimo terrestre y la parte de la playa Los Almendros que es de dominio público. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) paralizó los trabajos el 19 de mayo para verificar la faja de salvamento, o la zona de 20 metros que debe existir para separar la playa del condominio.

Aunque la agencia levantó la paralización el 2 de junio al encontrar que el proyecto contaba con los permisos necesarios, refirió el caso a la Junta de Planificación para que investigara las “presuntas irregularidades” del proyecto.

Originalmente, el juez José Román Barceló estaba asignado para atender la vista, pero se inhibió por razones que, al momento, se desconocen, y el caso pasó a manos de El Musa Espitia.

Tras el inicio de la vista a las 3:13 p.m. en la sala 403 del Centro Judicial de Aguadilla, el fiscal Gilberto Rodríguez le solicitó al juez que pospusiera la vista preliminar en lo que se celebra una vista en alzada que busca se les aplique a los imputados un tercer cargo por obstrucción y/o paralización de una obra de construcción.

Dicha vista quedó pautada para este lunes, 21 de junio.

Aunque los abogados que representan a Molina Pérez, Luna Ríos y Vélez Rosario indicaron en sala que estaban lisos para ver la vista preliminar, el magistrado El Musa Espitia decretó un receso para consultar su calendario y fijar una fecha nueva para la celebración de la vista preliminar, esto luego de recibir varias fechas, tanto de la fiscalía como de la defensa, en la que estarían disponibles.

PUBLICIDAD

Tras un receso de casi 40 minutos, El Musa Espitia reprogramó la vista preliminar para el 28 de junio, a las 2:00 p.m., en la sala 401 del Centro Judicial de Aguadilla. Del mismo modo, señaló el 19 de julio, a las 9:00 a.m., como una fecha adicional por si se extendía el proceso.

El fiscal Rodriguez aprovechó su comparecencia para solicitar una enmienda de moción a los efectos de añadir otros cuatro testigos, solicitud que el juez acogió.

La fiscalía podría presentar, durante la vista preliminar, los testimonios de Ramón Roldán Malavé y José Rivera Ramos, empleados de la empresa que presta servicios de seguridad en el complejo Sol y Playa, al igual que sentar en el estrado a Richard Ramírez Valentín y Héctor Rosa Vega, trabajadores de Expreso Ready Mix, en Aguada, la compañía que debió entregar el concreto para los cimientos de la piscina y que no pudo ser depositado debido a la manifestación del 2 de junio.

Al salir del tribunal, un nutrido grupo de manifestantes que llegó hasta el Centro Judicial apoyó a Molina Pérez, quien se dirigió a los presentes para hablar sobre el caso.

“Nosotros estamos peleando para que las próximas generaciones tengan uso y disfrute de lo que es de ellos. El proyecto (del condominio Sol y Playa) es ilegal y nosotros lo vamos a probar, así nos toque pagar lo que tengamos que pagar”, señaló Molina Pérez ante el grupo de personas.

Por su parte, el licencido Gabriel Olivieri indicó a El Nuevo Día que sus clientes entienden que en esa zona no se puede llevar a cabo los trabajos de construcción.

“Nosotros entendemos que lo que ha pasado en esa costa de Rincón, como en muchas costas a nivel de toda la isla, los problemas de la erosión marítima, las marejadas, los huracanes, el mar siempre está recobrando sus terrenos. Nosotros entendemos que esa es un área en la que no se puede construir. Eso es parte de la controversia y la raíz de todo esto. No tenemos ninguna duda en que vamos a prevalecer. Aquí no se ha cometido ningún tipo de delito, y tarde lo que se vaya a tardar, no tenemos duda de que vamos a salir bien”, subrayó el letrado.