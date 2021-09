Jay O’Neill González Mercado, la persona acusada en el secuestro y asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez y cuyo juicio comenzó en la tarde de ayer, jueves, fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón hoy, viernes, luego que la jueza Carmen Otero, del Tribunal de Bayamón, aprobó una solicitud del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) en la que pidieron ser relevados de la responsabilidad de su supervisión electrónica.

González Mercado se encontraba libre bajo supervisión electrónica al aprobarse, en julio de este año, un recurso de habeas corpus al transcurrir seis meses sin que iniciara el juicio por el asesinato de Sebastián Villanueva Fernández, de 18 años, en hechos que ocurrieron el 26 de junio de 2019 en Aibonito.

Este caso, en el que también fueron imputados Jean Curbelo Martínez, Orlando D. Burgos Vélez y Jason Fontanez Serrano, es separado al caso de secuestro y asesinato de Rodríguez Gómez. Bajo las condiciones de supervisión electrónica, González Mercado debía permanecer en su casa las 24 horas del día, a menos que recibiera un permiso especial. Se le retuvieron, además, su licencia de conducir y pasaporte.

En octubre de 2020, la jueza Lorraine Biaggi Trigo, del Tribunal de Bayamón, le impuso a González Mercado una fianza global de $2,140,000, la cual no prestó, por lo que estuvo encarcelado hasta la aprobación del recurso de habeas corpus.

Mientras, en diciembre de 2020, la jueza Marieli Paradizo Pérez le impuso a González Mercado fianza de $300,000 por el caso del asesinato de Villanueva Fernández.

Según explicó Janet Rodríguez, directora del PSAJ, O’Neill González recibió dicho permiso especial el pasado viernes, 10 de septiembre, para estar fuera de su residencia entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. para asistir a una cita médica. No obstante, el grillete electrónico envió un aviso a los agentes a cargo de la supervisión del imputado al no estar en su residencia después de la hora límite de las 4:00 de la tarde.

Por consiguiente, al O’Neill González violar una de las condiciones para su libertad mediante supervisión electrónica, el PSAJ sometió el lunes, 13 de septiembre, la solicitud en el Tribunal de Bayamón.

La magistrada Otero atendió los méritos de la solicitud entre ayer, jueves, y hoy, y determinó aceptar el relevo de responsabilidad del PSAJ, por lo que ordenó el arresto de González Mercado, quien fue ingresado a la cárcel de Bayamón.

Rodríguez Gómez fue secuestrada el 17 de septiembre del 2020, frente a la residencia de su prima, en el barrio Sabana Seca en Toa Baja, y su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición el 27 de septiembre, a orillas de la carretera PR-165 en Dorado.