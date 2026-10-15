Caso Elvia Cabrera: nueva jueza evalúa petición para segundo juicio

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Una nueva jueza del Tribunal de Guayama tiene ante su consideración la petición de la defensa de Elvia Cabrera Rivera, convicta por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en Aibonito, en la que solicitó la celebración de un segundo juicio ante lo que considera prueba “nueva” que no estuvo disponible durante el primer proceso judicial.

La movida ocurre al mismo tiempo que se autorizó al Ministerio Público a examinar el informe presentencia de Cabrera Rivera, en el que se hace referencia a una entrevista realizada a su hija y coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera, quien recientemente también prestó una declaración jurada ante un notario haciendo fuertes revelaciones sobre el caso que estremeció al país.

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Según la defensa, las declaraciones atribuidas a la joven exoneran a su madre, señalan a una amiga -quien figuró como testigo del Ministerio Público durante el juicio- como la persona que le entregó el arma homicida y apuntan a la presunta participación de otras personas en la brutal agresión, entre ellas alguien del entorno familiar cercano que también se sentó en el banquillo en la sala judicial.

Ante este nuevo escenario, la Fiscalía solicitó acceso al informe presentencia para poder evaluar los planteamientos de la defensa y presentar su posición ante el tribunal. En una moción presentada el miércoles, la Fiscalía indicó que necesitaba examinar el documento para responder a los argumentos expuestos en la moción, presentada al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal.

“Que el Ministerio Público interesa revisar el mismo para en su momento poder contestar la moción radicada por la defensa. Tratándose de un documento confidencial conforme a la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico se solicita permiso para verificar el mismo personalmente en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito”, dice la moción presentada el 14 de octubre por las fiscales del caso Silda Rubio Barreto, Myriam Nieves Vera y Jackeline Pizarro Gutiérrez.

La solicitud de la Fiscalía fue declarada ha lugar por el juez que presidió el juicio, Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, según la notificación judicial.

Nueva jueza evaluará moción de nuevo juicio

Por separado, una resolución emitida el mismo día por la jueza superior Vanessa I. Méndez Torres, del Tribunal de Guayama, concedió a la Fiscalía un término de 15 días para exponer su posición sobre la petición de nuevo juicio.

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“Atendida la moción presentada por la defensa en “Solicitud de Nuevo Juicio al Amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal por Evidencia Nueva y Ataque Colateral”, se ordena al Ministerio Público tenga 15 días para exponer su posición", dice la resolución.

Estas nuevas movidas en el caso ocurren luego de que la defensa, encabezada por la licenciada Mayra López Mulero, junto con los abogados Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández, presentara una moción esta semana para solicitar la celebración de un nuevo juicio.

La representación legal fundamenta su petición, entre otros argumentos, en información que, según sostiene, surgió durante una entrevista a Avilés Cabrera como parte de la preparación del informe presentencia de su madre, así como una declaración jurada que rindió la joven.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

Según la moción, Avilés Cabrera habría ofrecido información sobre la presunta participación de más de un agresor en el asesinato de Pratts Rosario, conocida como “Lela”, y descrito el arma utilizada como una peinilla rosada con una cuchilla. La representación legal sostiene que esa información no estuvo disponible durante el juicio por jurado que culminó con la condena de Cabrera Rivera a 102 años de prisión.

“No es hasta la entrevista que se le realizó a la señora Anthonieska Avilés Cabrera en la preparación del informe de presentencia del caso de Elvia Cabrera Rivera que se conoce no solo que hubo más de un agresor sino que el arma utilizada fue una peinilla color rosa que contiene una cuchilla, prueba que no tuvo disponible la defensa que aquí suscribe”, argumentaron los abogados.

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El crimen ocurrió el domingo, 10 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Pratts Rosario, de 16 años, fue trasladada al Hospital Menonita con 11 heridas de arma blanca. Su muerte fue certificada durante la madrugada del día siguiente.

Defensa relaciona las declaraciones con evidencia presentada en el juicio

En la moción, los abogados argumentaron que las declaraciones atribuidas a Avilés Cabrera son compatibles con evidencia física presentada durante el juicio, particularmente un fragmento de una peinilla rosada recuperado en la escena del crimen.

Según el documento, el agente Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), declaró sobre la incautación de parte de una peinilla a la que le faltaba una sección del mango. El testimonio se presentó el 3 de julio, durante el juicio por jurado en Aibonito.

La defensa sostiene que el fragmento recuperado concuerda con la descripción del arma que, según la moción, ofreció Avilés Cabrera durante la entrevista relacionada con el informe presentencia.

También cuestionó el alcance del testimonio del patólogo forense Javier Gustavo Serrano, al alegar que este no identificó de manera categórica el arma utilizada para causar las heridas mortales a la adolescente. Según los abogados, esa circunstancia obligó al jurado a inferir qué objeto se utilizó en la agresión.

El agente Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, sostiene una parte de una peinilla rosada. (suministrada)

Cuestionan testimonios y señalan a otra testigo

Otro de los argumentos de la defensa se centra en los testimonios de cuatro personas que declararon haber visto a Cabrera Rivera sacar un objeto de su cartera el día de los hechos.

Según la moción, ninguno de esos testigos identificó categóricamente el objeto como una peinilla rosada con una cuchilla. El documento señala que durante el juicio se hicieron referencias a otros objetos, entre ellos un punzón, un bolígrafo y un objeto punzante descrito de manera general.

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Mira lo que pasó antes y después de la sentencia de Anthonieska Avilés Así transcurrió su llegada al Tribunal de Aibonito, donde se declaró culpable por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La defensa también aludió a una entrevista realizada el 12 de agosto de 2025, en la que, según sostiene, una persona habría mencionado que la cuchilla tipo peinilla de color rosa fue comprada durante el Festival de las Flores en Aibonito.

A partir de esa información, los abogados cuestionaron que esa persona pasara a figurar entre los testigos principales del Ministerio Público, pese a que, según la moción, las autoridades la consideraron como sospechosa. No obstante, esta persona nunca fue acusada por la Fiscalía.

La defensa sostuvo que estos señalamientos, junto con las nuevas declaraciones atribuidas a Avilés Cabrera y la evidencia física recuperada en la escena, deben ser examinados al evaluar si procede conceder un nuevo juicio.

“Me declaro inocente”: lo que dijo Elvia Cabrera antes de escuchar su sentencia Así reaccionó la convicta por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, antes de ser sentenciada 102 años de prisión.

Condenas de madre e hija