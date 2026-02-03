Causa para arresto contra padres de dos niños tras hallar drogas y un arma ilegal en su hogar en Gurabo

El juez Carlos Capó, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra una pareja de padre y madre que presuntamente mantenía drogas y armas de fuego al alcance de dos menores, de 4 y 3 años, en una residencia en Gurabo.

La fiscalía de Caguas radicó, de manera individual, un total de siete cargos por maltrato infantil (dos cargos), violación a la ley de armas y violación a la ley de sustancias controladas (dos cargos) contra Remesis Díaz Castro y Melissa Díaz Rodríguez.

Capó encontró causa en todos los delitos y fijó una fianza de $560,000 contra Díaz Castro y otra de $525,000 contra Díaz Rodríguez. Ninguno pudo prestarla, por lo que fueron ingresados a prisión.

Los hechos se remontan a la madrugada de este martes, cuando la Policía rescató a los menores durante un allanamiento en una residencia en el sector Bernabé, del barrio Mamey en el mencionado pueblo.

En la casa se encontraron un rifle y dos cargadores, así como marihuana y cocaína.

Se investigaba también si la mujer era víctima de violencia de género por parte del detenido.

Más temprano, según el capitán Yamil Toro, del Negociado de Drogas, trascendió que Díaz Castro tiene récord criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, la Ley de Armas y la Ley contra la Violencia Doméstica en 2019.

“Actualmente, tiene un caso en los tribunales donde la víctima es la persona que se encontraba con él cuando fue arrestado, por violencia doméstica. Ese caso vamos a indagar más. La última vista fue en noviembre y se desconoce qué pasó”, apuntó Toro, en entrevista con TeleOnce.

Asimismo, relató que en el allanamiento, “cuando comenzó el registro, los investigadores pudieron detectar las condiciones en que se encuentra la residencia, no aptas para seres humanos, y más para cuando hay dos menores de edad”.

Agregó que “se podía ver que la cocina llevaba de cuatro a cinco días sin limpieza, ropa por todos lados, basura... Incluso, cuando van al área del cuarto donde dormían los menores, pueden detectar que ese mattress se encontraba sucio y con excremento, excremento de gato por todas partes”.

“Cuando levantan el mattress donde dormían los menores, estaba lleno de sabandijas y cucarachas”, abundó.

Por su parte, el teniente Francisco Aponte, director de la División de Drogas, dijo en la entrevista televisiva que investigan si el detenido guarda algún vínculo con “uno de los bandos” de “una organización criminal en Gurabo relacionada con crímenes violentos en el área”, que se encuentra en “una guerra interna por la lucha de poder en Gurabo”.

“Se va a notificar a la División de Homicidios para ver si lo relacionan con algún asesinato”, comentó Aponte, quien alegó que el sujeto supuestamente admitió ante los agentes que la cocaína encontrada en la residencia era suya.