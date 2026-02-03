Rescatan a dos niños de casa donde hallaron drogas y un arma ilegal en Gurabo

La Policía rescató a una niña de 4 años y un niño de 3 durante un allanamiento en la madrugada de hoy, martes, tras encontrar drogas y un arma de fuego en una residencia en Gurabo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos tuvieron lugar en una residencia en el sector Bernabé, del barrio Mamey.

La intervención se debió a una investigación e la División de Drogas de Caguas, con la cooperación de agentes de esa misma división de Carolina, así como la unidad K9 y Servicios Técnicos.

Al entrar a la vivienda, encontraron un rifle, dos cargadores, marihuana y cocaína, por lo que arrestaron a un hombre de 25 años y una mujer de 30 años, progenitores de ambos menores.

La Policía indicó que encontraron un rifle y municiones. (Suministrada)

Todos fueron llevados a la Comandancia de la Policía de la región de Caguas.

Este caso que involucra a menores surge luego de que otros tres menores fueran rescatados ayer de una casa en Humacao. Asimismo, el mes pasado removieron a otros tres por vivir en condiciones insalubres en Loíza y Canóvanas.

