NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan en Humacao otra denuncia de menores en condiciones insalubres

Al momento, la Policía mantiene detenido a un hombre

2 de febrero de 2026 - 2:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Condiciones deplorables (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan desde este lunes, en Humacao, otro caso que apunta a menores presuntamente viviendo en condiciones “insalubres” y una mujer víctima de violencia de género.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 10:30 a.m.

La querella alega que una mujer acudió al cuartel del distrito de Humacao para denunciar que su hija, de 28 años, estaba privada de su libertad junto a sus tres hijos menores, de 1, 2 y 3 años.

Condiciones deplorables
Condiciones deplorables (Suministrada)

La querellante alegó que un hombre, quien aparentemente es pareja de su hija, es responsable por la situación.

Personal del distrito policíaco accedió a la residencia, donde localizaron a la perjudicada con hematomas visibles y a los menores en condiciones insalubres.

Tanto la perjudicada como los menores fueron trasladados a un hospital para evaluación médica, mientras que el individuo, de 40 años, fue detenido.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policíaca de Humacao y al Departamento de la Familia.

Este caso surge luego de que se reportaran públicamente otras intervenciones recientes que involucran a menores en condiciones deplorables en Loíza y Canóvanas, entre otros.

Tags
HumacaoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
