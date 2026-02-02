Investigan en Humacao otra denuncia de menores en condiciones insalubres
Al momento, la Policía mantiene detenido a un hombre
2 de febrero de 2026 - 2:32 PM
Las autoridades investigan desde este lunes, en Humacao, otro caso que apunta a menores presuntamente viviendo en condiciones “insalubres” y una mujer víctima de violencia de género.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 10:30 a.m.
La querella alega que una mujer acudió al cuartel del distrito de Humacao para denunciar que su hija, de 28 años, estaba privada de su libertad junto a sus tres hijos menores, de 1, 2 y 3 años.
La querellante alegó que un hombre, quien aparentemente es pareja de su hija, es responsable por la situación.
Personal del distrito policíaco accedió a la residencia, donde localizaron a la perjudicada con hematomas visibles y a los menores en condiciones insalubres.
Tanto la perjudicada como los menores fueron trasladados a un hospital para evaluación médica, mientras que el individuo, de 40 años, fue detenido.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policíaca de Humacao y al Departamento de la Familia.
