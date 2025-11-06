Opinión
6 de noviembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra tres individuos imputados de doble asesinato en negocio de Lajas

Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre en el negocio Palmita Sports Bar

6 de noviembre de 2025 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fiscalía presentó cargos por varios delitos que incluyen asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas contra Christopher Tirado Henríquez, Jordan Lugo Méndez y Orlando Flores Luciano. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra tres sujetos imputados de asesinar a dos personas el 1 de noviembre en el negocio Palmita Sports Bar, en el municipio de Lajas, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La Fiscalía de Mayagüez formuló cargos por varios delitos, que incluyen asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, contra Christopher Tirado Henríquez, Jordan Lugo Méndez y Orlando Flores Luciano, imputados por el asesinato de Daniel Morales González, de 24 años, y de Roberto Medina Vélez, de 75 años.

Padilla Galiano fijó fianzas de $3.3 millones a Tirado Henríquez y a Flores Luciano, quienes no prestaron el monto requerido. Ambos permanecerán bajo custodia.

Los cargos contra Lugo Méndez fueron radicados en ausencia y se le impuso una fianza de $600,000, a la vez que se emitió una orden de arresto.

Los hechos fueron reportados en la carretera PR-101, a la altura del kilómetro 5.6, aunque la Policía, de momento, no ha ofrecido un móvil.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez levantaron ocho casquillos de bala en la escena.

Breaking News Lajas Policía de Puerto Rico CIC División de Homicidios Tribunal de Mayagüez Asesinatos Ley de Armas
