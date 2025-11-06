Causa para arresto contra tres individuos imputados de doble asesinato en negocio de Lajas

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra tres sujetos imputados de asesinar a dos personas el 1 de noviembre en el negocio Palmita Sports Bar, en el municipio de Lajas, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Mayagüez formuló cargos por varios delitos, que incluyen asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, contra Christopher Tirado Henríquez, Jordan Lugo Méndez y Orlando Flores Luciano, imputados por el asesinato de Daniel Morales González, de 24 años, y de Roberto Medina Vélez, de 75 años.

Padilla Galiano fijó fianzas de $3.3 millones a Tirado Henríquez y a Flores Luciano, quienes no prestaron el monto requerido. Ambos permanecerán bajo custodia.

Los cargos contra Lugo Méndez fueron radicados en ausencia y se le impuso una fianza de $600,000, a la vez que se emitió una orden de arresto.

Los hechos fueron reportados en la carretera PR-101, a la altura del kilómetro 5.6, aunque la Policía, de momento, no ha ofrecido un móvil.