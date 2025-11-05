Opinión
5 de noviembre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Defensa de coacusados de Wanda Vázquez solicitan posposición de sentencia

Los abogados sugirieron una fecha posterior al periodo navideño

5 de noviembre de 2025 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini pidieron cambiar la fecha de sentencia del 10 de diciembre. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La defensa de los coacusados de la exgoberadora Wanda Vázquez Garced solicitaron el Tribunal Federal en San Juan que posponga la fecha de sentencia.

RELACIONADAS

En mociones separadas, los abogados del banquero venezolano Julio Herrera Velutini y del asesor financiero Mark Rossini sugirieron fechas posteriores al periodo navideño para el dictamen de las condenas.

Las dos mociones también indicaron que la Fiscalía federal no se opone al cambio de la vista del 10 de diciembre para el 27 de enero.

“Los abogados de Herrera tienen un inesperado conflicto el 10 de diciembre y no puede asistir a la sentencia en calendario. Además, los meses de diciembre y enero incluyen múltiples días feriados que limitan significativamente la disponibilidad del abogado, lo que apoya aún más un señalamiento para finales de enero para asegurar la preparación adecuada y efectiva de representación en la sentencia”, indica la moción firmada por las licenciadas Sonia Torres Pabón, Lilly Ann Sánchez y Christopher Kise, abogados de Herrera Velutini.

La moción fue presentada ayer, martes, en horas de la tarde. Poco después, una petición similar fue radicada por los abogados Lydia Lizarribar Masini, Michael B. Nadler y Juan J. Michelen, representantes legales de Rossini. También sugirieron la fecha del 27 de enero.

“Los abogados de Rossini tienen compromisos profesionales ineludibles en otros asuntos durante el mes de diciembre, incluyendo viajes y comparecencias ante los tribunales, que entran en conflicto con la fecha actual de la sentencia”, expusieron.

“El período vacacional de diciembre y enero también limita la disponibilidad para la preparación de la defensa y la coordinación con el equipo legal”, agregaron. “Una breve prórroga hasta finales de enero permitirá disponer del tiempo suficiente para la preparación final y la presentación de todos los documentos pertinentes para la sentencia”.

Mientras, la sentencia de Vázquez Garced está programada para el 4 de diciembre, ante la jueza Silvia Carreño Coll, en el Tribunal Federal de Hato Rey.

Los tres acusados hicieron alegación de culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal para dejar sin efecto los cargos de la acusación original por conspiración, fraude y sobornos.

Vázquez Garced hizo alegación de culpa por un delito electoral al aceptar una promesa de contribución de campaña política de parte de un extranjero, en referencia a Herrera Velutini.

Mientras, Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), se declaró culpable por servir de intermediario en esa promesa de contribución monetaria.

Por su parte, Herrera Velutini aceptó responsabilidad por ofrecer dinero y otras cosas de valor estimadas en más de $15,000, pero que no superan los $25,000, a la campaña de Vázquez Garced a las primarias de 2020.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
