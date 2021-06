Caguas - La defensa de Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien confesó haber asesinado a Andrea Ruiz Costas, alegó esta mañana que su cliente no está capacitado mentalmente para ser procesado por delitos criminales.

A tales efectos, el abogado Rubén Parrilla Rodríguez, de la Sociedad de Asistencia Legal, le adelantó al juez Edwin Flores Sellés, durante una vista de estatus en la sala 202 del Tribunal de Caguas, que presentará una moción de regla 240 para que el siquiatra del Estado evalúe la procesabilidad del imputado de asesinato en primer grado.

“Ahora mismo no (está preparado para enfrentar el proceso). No hemos podido comunicarnos adecuadamente y por esa falta de comunicación no puedo ayudarlo en su defensa. Por eso es la regla 240 que se fundamenta por escrito con la evidencia que podamos tener sobre sus condiciones siquiátricas y sicológicas de tener alguna y con los hallazgos del abogado durante una entrevista y, posteriormente se refiere para que lo evalúe el siquiatra del estado”, explicó Parrilla Rodríguez en un aparte con la prensa.

Parrilla Rodríguez confirmó que su cliente ha recibido medicamentos para mejorar su salud mental y que, incluso, estuvo recluido en el Hospital Psiquiátrico del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Una regla 240 implica que el tribunal debe designar un perito en psiquiatría para que evalúe la capacidad de una persona imputada de delitos criminales para entender el proceso judicial que enfrentará y si puede o no colaborar en su defensa.

Al tiempo, el abogado Parrilla Rodríguez añadió que hace unos años Ocasio Santiago tuvo otro caso criminal por el que no pudo ser procesado debido a su condición de salud.

Por su parte, las fiscales del caso Maite Caballero García y Yammir Samalot Rodríguez afirmaron que están preparadas con prueba suficiente para probar el caso tanto en esta etapa de vista preliminar como en un juicio.

“Siempre hemos estado listos, tanto para hoy para la vista de estatus como para la etapa de vista preliminar. El Ministerio Público está preparado”, afirmó la fiscal Caballero García.

No obstante, las fiscales reconocieron que de comprobarse que el imputado no está capacitado para enfrentar un juicio en su contra, el proceso judicial quedaría suspendido por el tiempo que así lo determine el tribunal, debido a que no es una determinación permanente.

“(Los posibles escenarios son que) la persona sea referida a una institución psiquiátrica. Pero nosotros no tenemos inherencia en esos procesos. Si esa persona en algún momento fuera procesable se reanudaría esos procesos. El delito de asesinato no prescribe”, explicó la fiscal Samalot Rodríguez.

Aclararon que la moción del abogado irá a los efectos de evaluar la procesabilidad criminal de su cliente, un acto completamente distinto a lo que implica ser ininputable.

“La no procesabilidad es que la persona no puede colaborar con su abogado y no puede entender el proceso que enfrenta, y la inimputabilidad es que esa persona al momento de cometer los hechos no tenía la mente clara para cometer esos hechos”, puntualizó Samalot Rodríguez.

El juez Edwin Flores Sellés señaló una vista de conferencia para evaluar la moción 240 para el próximo 8 de julio a las 11:00 a.m. Mientras, la vista preliminar en este caso continúa programada para el 14 y 19 de julio ante el mismo juez.

Ocasio Santiago confesó haber asesinado a Ruiz Costas el pasado 28 de abril utilizando un arma blanca con la que le propinó heridas en diferentes partes de su cuerpo.

Los cargos criminales que pesan contra el hombre son por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y Ley de Armas.