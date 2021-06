La vista preliminar contra Miguel Ángel Ocasio Santiago, a quien se le imputa el asesinato de Andrea Ruiz Costas y otros cargos relacionados con ese crimen, fue pautada para el 14 y 19 de julio, en el Tribunal de Caguas, luego de una vista de estatus celebrada esta tarde ante el juez Edwin Flores Sellés.

Durante la vista, el abogado Rubén Parrilla Rodríguez, de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico y quien fue asignado hace apenas una semana al caso, explicó al juez que no había podido tener todavía una comunicación efectiva con Ocasio Santiago.

Detalló que acudió a la institución penal el viernes pasado y “tratamos de comunicarnos lo más posible con él”, pero no pudo mantener una conversación regular. Agregó que por tal razón sometió una moción solicitando una certificación médica para conocer el estado de su cliente.

“Así que queremos dejar saber al tribunal que (Ocasio Santiago) no ha sido entrevistado debidamente. No sé si por los medicamentos o qué. Pero él no pudo explicar lo ocurrido”, informó el abogado, reconociendo que ya el juez había emitido la orden para que le entregaran los récords médicos.

Asimismo, el abogado solicitó también las grabaciones de los procesos anteriores de órdenes de protección relacionados con Ruiz Costas que involucran a su cliente. Argumentó que “son testimonios bajo juramento de la perjudicada que la defensa quiere revisar”.

Dichas grabaciones son eje de una agria polémica, ya que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha negado, repetidamente, las múltiples peticiones de los medios, la familia de Ruiz Costas y otros sectores, de hacer públicas esas grabaciones de procesos en los que, según ha trascendido, la mujer acudió ante jueces del Tribunal de Caguas a solicitar ayuda y no se le concedió.

Poco después de esos fallidos intentos de obtener protección, Ruiz Costas fue asesinada. Las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer de 35 años semidesnudo y parcialmente calcinado, con un golpe en el rostro, el 29 de abril en el barrio Guavate de Cayey.

El 1 de mayo, la Policía informó que Ocasio Santiago, de 40 años, había confesado el crimen de Ruiz Costas, con quien había mantenido una relación. Ese mismo día fue acusado y se le impuso una fianza de $1.1 millones que no pudo prestar, por lo cual fue ingresado en la cárcel de Bayamón, donde permanece recluido.

Ocasio Santiago enfrenta cargos de asesinato, destrucción de evidencias y portación y uso de armas blancas.

Durante la vista de esta tarde, que Ocasio Santiago presenció de manera virtual, el abogado Parrilla también solicitó al tribunal acceso a las confesiones del asesinato que de acuerdo con las autoridades hizo su cliente, así como a unas notas que hizo a mano, que el abogado considera que podrían ser exculpatorias.

Las fiscales del caso, Maite Caballero y Yammir Samalot, indicaron que no habían provisto copias porque la única máquina fotocopiadora y multiuso que tiene la fiscalía de Caguas está dañada. El juez indicó que se hicieran en el mismo tribunal las copias que se pudieran hacer para entrega al abogado.

El juez concedió a la defensa cinco días para que analice las notas hechas a mano y determine si va a radicar alguna moción. La fiscalía tendría otros cinco días para responder a esa moción.

Por último, el abogado solicitó al tribunal que su defendido pueda acudir a las vistas de manera presencial, argumentando que al estar presencial se facilitaría la comunicación entre ambos.

Sin embargo, el juez denegó la petición, explicando que el protocolo contra el COVID-19 continuaba en vigor en la rama judicial y el abogado tenía una línea para comunicarse con su cliente.

“Hoy mismo nos notificaron de un nuevo aislamiento en la institución de Bayamón. Así que no voy a hacer esa excepción”, comentó el juez.

Además de separar las fechas del 14 y el 19 de julio, el juez también señaló una vista de estatus para el 30 de junio en la mañana.

Terminada la vista, la fiscal Caballero dijo que estaba confiada en tienen la prueba para “probar el caso más allá de duda razonable”, aunque declinó ofrecer detalles de la misma. Confirmó que para la vista preliminar pensaban usar cuatro testigos, aunque si fuera necesario podrían incluir otros más.

Por su parte, el abogado Parrilla comentó que había hecho gestiones para entrevistar a Ocasio Santiago y acudió al penal a entrevistarlo, “pero tuvimos muy poca comunicación. Entiendo que es relacionado a un asunto de salud con él”.

Agregó que presentó “varias mociones” entre ellas una para tener los récords médicos en la institución penal, y otra para que “nos traigan al cliente en todas las etapas del procedimiento, porque la comunicación es limitada... y nos hemos dado cuenta a través del tiempo que llevamos atendiendo asuntos por videoconferencias que no es la manera más efectiva de ver los casos”.

“También pedimos unos documentos que entendemos que pueden ser potencialmente exculpatorios y entendemos que tenemos derecho a ellos”, agregó el abogado.