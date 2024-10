Defensa de Wanda Vázquez confirma que cooperó como informante de los federales

Ambos indicaron que el cierre de la pesquisa sin acusación significa que no cometieron delitos.

“No hubo delito ni actuación impropia ninguna, al punto que a mí nadie me entrevistó ni me investigó y, como han visto, no se continuó con un caso por parte del FBI. Estas acusaciones son de parte de un acusado federal por corrupción trayendo nombres de grabaciones para tratar de desviar la atención pública”, dijo González, quien indicó que las discusiones tras la salida de Rosselló Nevares tenían el fin legítimo de garantizar una sucesión ordenada.