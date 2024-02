Descalifican parcialmente a dos testigos en caso por pinturas de Victor Vasarely

Durante la mañana, Antongiorgi Jordán sostuvo que la abogada Victoire Chatelin , del bufete francés Bonifassi Avocats , podrá testificar sobre los procedimientos criminales que se llevan a cabo en Francia en torno a casos de confiscación y de crímenes de cuello blanco, pero no podrá hablar sobre los tratados de asistencia legal mutua (MLAT, en inglés) entre Estados Unidos y Francia, el punto principal de contienda en este caso.

La Fiscalía federal solicitó la descalificación de Chatelin como experta de la defensa por considerar que la abogada no cumplía con los estándares de conocimiento para hablar sobre el caso y que solo trabajó un pleito de confiscación de bienes .

Los abogados de Taburno Vasarely argumentaron que Chatelin no hablaría de los pormenores de los caso, que se encuentran sellados bajo orden de la judicatura francesa, sino que solo discutiría el proceso legal.

Al regresar del receso de almuerzo, Antongiorgi Jordán determinó que la experiencia de Chatelin no era suficiente para ser calificada como una experta en temas de MLATs, pues solo trabajó en un caso y Francia y solo había ofrecido un año de clases en crímenes de cuello blanco. Antongiorgi Jordán, además, resaltó que Chatelin solo había trabajado, según la documentación disponible, en seis casos de crímenes de cuello blanco, y en ninguno figuró como abogada principal.

Sin embargo, la defensa solicitó la descalificación de Giczy como un experto en arte al resaltar que no contaba con la preparación adecuada en arte y que los entrenamientos que recibió como agente del FBI no fueron cursos formales.

El agente del FBI añadió que durante el allanamiento observó daños en algunas pinturas como rasguños, abolladuras e instancias en las que el trazo de un pincel no parecía correr correctamente, entre otros daños.

Las expresiones del agente fueron objetadas por la defensa, que insistió que al este no ser experto no podía dar testimonio sobre si lo que observó, en efecto, eran daños o algo distinto,pero Antongiorgi Jordán permitió que continuara con su relato al resaltar que lo que se define como “daño”, en este caso, era algo que se podía ver durante el allanamiento.

El proceso judicial en el Tribunal federal en Hato Rey responde a una demanda de Taburno Vasarely para que el FBI le devuelva las obras incautadas y que no sean enviadas a Francia al alegar daño irreparable y violaciones a sus derechos constitucionales.

Taburno Vasarely subió al estrado el miércoles para testificar, pero tras una hora de contestar preguntas de su abogado, dijo no sentirse bien y que no sabía dónde estaba. La mujer no estuvo presente en la vista de este jueves.