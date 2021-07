“No vi una lágrima en sus ojos”.

Con esa expresión, el agente de la División de Homicidios de Guayama, Roberto Ayala, dijo que Miguel Ángel Ocasio Santiago estaba “tranquilo” cuando supuestamente llegó de forma voluntaria a la Comandancia de Guayama a preguntar si el cuerpo encontrado en Cayey era el de su pareja, Andrea Ruiz Costas.

“Dijo que se enteró por las noticias que se encontró un cuerpo en Cayey y quería saber si era Andrea”, indicó Ayala, al declarar como el primer testigo de la vista preliminar contra Ocasio Santiago por el asesinato de Ruiz Costas.

“Le indiqué que la persona que estaba allí era Andrea y se quedó normal... Así como está ahora”, añadió el oficial al observarlo desde la silla de los testigos en la sala del Tribunal de Caguas.

Para ese momento, Ayala le había leído las advertencias de ley porque entendía que era “el sospechoso número uno del asesinato de Ruiz Costas”.

Según el testimonio del agente, la supuesta búsqueda de información de Ocasio Santiago fue parte de varias gestiones que realizó para tratar de ocultar que fue la persona que asesinó a Ruiz Costas.

Cuando el agente notó que tenía hinchada el área de los nudillos de la mano derecha, le preguntó a qué se debía y le contestó que se había caído en el trabajo. Entonces, a preguntas del policía, Ocasio Santiago le indicó que no era el único golpe. Cuando le mostró los otros, según Ayala, vio que tenía rasguños en el área de la espalda.

Ayala no precisó si podían ser intentos de defenderse de la víctima, pero sí dijo que pudo confirmar con un doctor que lo revisó que eran recientes, y no de hacía dos semanas, como alegó Ocasio Santiago a la Policía.

Poco antes, el mismo agente indicó que al investigar la escena, en el cuerpo de la víctima “observé que tenía los dos ojos hinchados, con moretones en ambos ojos, en la cara... Los labios también los tenía hinchados”.

Asimismo, describió que el cuerpo estaba semidesnudo y parcialmente quemado. También dijo que le dio un olor a gasolina, como si alguien hubiese aplicado el acelerante para comenzar un incendio intencional.

De acuerdo con el agente, una amiga de la víctima y que será testigo en el caso le pasó a la Policía mensajes que le habían llegado previamente desde el teléfono de Ruiz Costas, alegando que estaba con un supuesto amigo del área de Guavate en Cayey. El mensaje incluía una foto de un lugar en Guavate que fue tomada desde adentro del vehículo, una Jeep Renegade.

Sin embargo, la amiga le advirtió al agente que estaba segura de que esos mensajes no fueron escritos por Ruiz Costas, pues tenían errores ortográficos que no eran comunes en la víctima y que sí era la forma de escribir que había visto en Ocasio Santiago.

La historia del supuesto “amigo” parecía coincidir con la versión que Ocasio Santiago le ofreció a Ayala al ser entrevistado. Dijo que el 27 de abril por la mañana, supuestamente, llevó a Ruiz Costas a Plaza del Caribe porque ella quería encontrarse con alguien, que la dejó allí y se fue, en el mismo Jeep de la víctima.

“Se fue en la Jeep hacia el apartamento (donde vivía con Ruiz Costas) y que de ahí en adelante no supo más de ella”, dijo Ayala.

No obstante, Ayala dijo que después de analizar, el 29 de abril, la escena donde encontraron el cuerpo, ese mismo día fueron al apartamento de Ruiz Costas y allí vieron que las ruedas de la Jeep Renegade estaban cubiertas por la misma arena de cal blanca que observaron en el predio baldío donde encontraron el cuerpo de la víctima.

De igual manera, observó que el interior del vehículo coincidía con la foto que recibió la amiga de Ruiz Costas.

En cuanto al teléfono, Ayala declaró que entrevistó a un hombre que alega haber sido contratado por Ocasio Santiago el 28 de abril para que desbloqueara un celular inteligente. Según el agente, ese teléfono tenía las mismas descripciones del teléfono de Ruiz Costas.

El oficial confirmó la contratación del servicio para desbloquear celulares cuando el hombre le entregó copia del recibo de pago que le hizo Ocasio Santiago a través de la aplicación de ATH Móvil. Le pagó $45.00.

Sin embargo, Ayala se mostró más impresionado por lo que encontraron en el apartamento de Ruiz Costas cuando entraron el 30 de abril.

“El apartamento olía a limpio y estaba bien recogido. Lo habían limpiado. Olía a eso, a limpieza”, expuso Ayala.

Pero esa “limpieza” no evitó que el personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) descubriera una escena de terror en el apartamento de la víctima, utilizando la sustancia conocida como “luminol” para identificar rastros de sangre.

“Ellos hicieron las pruebas dentro de la casa y encontraron manchas de sangre en una alfombra, en la paredes, el piso de la sala y en un interruptor de la luz”, narró Ayala.

Sin embargo, lo más que resaltó fue que “llamó mucho la atención el mapo... cuando se le dio luminol resplandeció, como que había limpiado con el mapo” la sangre en el apartamento.

Ayala también declaró que dos amigas de Ruiz Costas le dijeron que la víctima le tenía miedo a Ocasio Santiago porque la perseguía y le gritaba.

“Le hacía un sonido que ella sabía que era él... siempre estaba pendiente de ella”, indicó Ayala, según la declaración de la amiga de Ruiz Costas, que es una de cuatro a cinco testigos que la fiscalía sentará en la vista preliminar.

/ Una de las personas que se dio cita en la manifestación llevó una pancarta con un mensaje sencillo, pero contundente. "Ni una menos. Ni una más" se ha convertido en el reclamo para frenar la violencia de género. (Ramón "Tonito" Zayas)

Berenice Rodríguez, hermana de Keishla Rodríguez, se presentó en la manifestación contra la violencia machista celebrada el domingo sobre el puente Teodoro Moscoso. En sus manos sostenía una foto de su hermana. (Gloria Ruiz Kuilan)

Una manifestante con su pancarta y el mensaje "quiero sentirme segura". (Ramón "Tonito" Zayas)

La palabra "harta" en un fondo amarillo destaca el sentimiento de muchos ante el estado de emergencia que vive el país por la violencia de género. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un hombre sostiene una pancarta con el mensaje "ni una más". (Ramón "Tonito" Zayas)

"Somos el grito de las que no están. Por Keishla. Por Andrea. Por todas". (Ramón "Tonito" Zayas)

Una mujer ofrece su cuerpo como canvas para que escribieran mensajes durante la protesta. (Ramón “Tonito” Zayas)

Cientos de persona se dieron cita esta tarde en la protesta tras las muertes de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una pancarta lee "Justicia para Keishla, Andrea y todas", durante la manifestación de esta tarde. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ayala no terminó de declarar y se supone que continuará el 9 de agosto, si es que para ese entonces se ha resuelto la paralización que anunció hoy el Tribunal de Apelaciones por el intento de los abogados de Ocasio Santiago de salir del caso porque el imputado no confía en ellos.

El oficial todavía no ha declarado sobre la supuesta confesión que luego prestó Ocasio Santiago. Los fiscales no quisieron comentar sobre la admisión de los hechos al salir de la sala hoy. Pero, durante la vista los abogados de la defensa, mientras argumentaban que no habían tenido tiempo suficiente para preparar la defensa, advirtieron sobre la “complejidad” del caso, incluyendo que había “una alegada confesión”.

Al anunciar la acusación, el 1 de mayo, la Policía informó que Ocasio Santiago confesó haber asesinado a Ruiz Costas.

El imputado se encuentra en el Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza de $1.1 millones que se le impuso.

Además del terrible asesinato, este caso ha llamado la atención debido a que antes del crimen, la víctima solicitó ayuda de los tribunales en varias ocasiones, mediante órdenes de protección y cargos por violencia de género, sin que haya recibido protección contra el agresor.

Desde entonces, la familia de Ruiz Costas y distintos entidades, incluyendo organizaciones periodísticas, han intentado obtener las grabaciones de la audiencia en que una jueza determinó que no había causa para arresto contra Ocasio Santiago.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado las solicitudes para hacer públicas las grabaciones, aunque algunas han trascendido públicamente.