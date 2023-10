El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico informó este martes que acudirá en reconsideración al Tribunal Supremo de Puerto Rico, a raíz de la decisión del máximo foro judicial, que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos.

“Aquí no hay cambios, seguimos dando los mismos servicios, seguiremos hablando y seguiremos fiscalizando. Y nada ni nadie nos va a detener, y nada ni nadie nos va a callar”, expresó en conferencia de prensa el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

El lunes, cinco jueces asociados emitieron una opinión de conformidad con la decisión, recogida en un documento de 13 páginas, mientras que otros tres jueces –entre ellos la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez– expresaron una postura disidente.

“El requisito estatutario de colegiación compulsoria para poder ejercer legítimamente la medicina en Puerto Rico es inconstitucional”, sostuvo en su opinión de conformidad el juez Rafael Martínez Torres.

Díaz Vélez defendió la colegiación compulsoria, al plantear que dicho requisito –que se exige como condición para ejercer la profesión de la medicina en Puerto Rico– “es una medida de protección social que puede coexistir en nuestro ordenamiento jurídico con el derecho constitucional a la libre asociación y de que ambos derechos no se cancelan, sino que se complementan”.

Por otro lado, adelantó que solicitaron a la Legislatura que investigue el funcionamiento de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que, según Díaz Vélez, “el Tribunal Supremo alega que puede sustituir” parte de las funciones que realiza el Colegio.

“La Junta es inoperable, es una ficción. El Tribunal está basado en que existe una Junta de Licenciamiento que trabaja, pero no tiene los recursos, no tiene el personal, no tiene el interés, no tiene la voluntad. Está en una inercia”, alegó el doctor.

Además, se negó a proveer un estimado de cuánto dinero podría perder el Colegio de Médicos Cirujanos de resultar infructuosos sus intentos de revertir la decisión del Supremo, pero se mostró confiado en que “casi la membresía completa” continuaría pagando la cuota aun sin la colegiación compulsoria.

El doctor detalló que 11,700 médicos pagaron la cuota de $300 de 2023. De estos, 9,500 médicos activos están en Puerto Rico y, el resto, reside fuera del país y paga la membresía porque “quieren mantener la licencia”.

“Seguiremos siendo firmes y serenos ante lo que venga, estamos tranquilos, el apoyo de los médicos es brutal hacia este Colegio”, afirmó el galeno.