“Nunca se me ocurrió que alguien lo filtraría”.

Con estas palabras, la fiscal de distrito de Fajardo, Phoebe Isales Forsythe, testificó hoy, miércoles, que desconocía las intenciones con que la exsecretaria interina Wandymar Burgos Vargas le ordenó detener la entrega de seis expedientes de investigación criminal a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), y precisamente por eso le pidió que lo pusiera por escrito.

Esta mañana en el Tribunal de San Juan comenzó la vista preliminar contra Burgos Vargas, quien enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal. El proceso judicial ocurre en la sala de la jueza Alexandra Rivera Sáez.

Isales Forsythe ocupaba el cargo de directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, bajo la jefatura de la exsecretaria Dennise Longo Quiñones. El 3 de julio Longo presentó su renuncia a petición de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien era una de las referidas para investigación criminal.

“Según lo conversado, haga las gestiones para que el agente me haga entrega en la Oficina de la Secretaria de los informes”, lee el correo electrónico enviado por Burgos Vargas el 6 de julio de 2020, que fue admitido como prueba.

Isales Forsythe agregó -a preguntas de la FEI, Leticia Pabón- que desconocía con qué intención le había impartido esa orden.

“No sabía la razón por lo cual me lo estaba pidiendo. No era el ‘standard operating procedure’ (procedimiento común)... No sabía sus intenciones”, contestó la primera testigo que presenta la Opfei en la vista preliminar contra Burgos Vargas.

En su contrainterrogatorio, el abogado de defensa, Jason González Delgado, llevó a la testigo a confirmar que cuando Longo Quiñones y ella firmaron los referidos a la Opfei, ya la gobernadora le había pedido la renuncia ese mismo día a la entonces secretaria de Justicia.

Sin embargo, se reiteró en que Longo Quiñones continuaba siendo la secretaria de Justicia en propiedad, pues entregó la carta de renuncia al finalizar su turno, a las 6:00 de la tarde. Estableció también que esos informes ya estaban listos para enviar a la Opfei, pero por el cierre de oficinas durante la pandemia, no se hizo antes.