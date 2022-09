El jefe del gabinete de la primera ministra del Reino Unido es testigo cooperador de las autoridades de Estados Unidos en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, reportaron ayer medios ingleses.

Se trata de Mark Fullbrook, quien además ha sido el principal asesor y mano derecha de Liz Truss, quien lidera el gobierno británico desde este mes de septiembre.

De acuerdo con el periódico The Sunday Times, Fullbrook fue entrevistado por oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre su alegada participación en el esquema para influenciar en las elecciones en Puerto Rico.

“Hoy se puede revelar que (Fulbrook) estuvo involucrado en una supuesta conspiración para subvertir la democracia de Puerto Rico”, reportó The Sunday Times.

De acuerdo con el reporte periodístico, Fullbrook pasó a ser investigado por el Departamento de Justicia federal y el FBI este año y en abril pasado solicitaron a las autoridades británicas que aseguraran que compareciera a una entrevista formal.

Después de recibir el acercamiento de oficiales de Scotland Yard, su compañía recibió citaciones judiciales y fue forzada a entregar cientos de correos electrónicos “sensitivos”, agregó el diario.

“Desde entonces, Fullbrook firmó un acuerdo con el FBI y está cooperando como testigo”, abundó.

La presencia de Fullbrook en este caso guarda relación con el coacusado Julio Herrera Velutini, dueño de Bancocrédito en Puerto Rico, pero que tiene su residencia en Inglaterra, donde dirige varias instituciones financieras y ha sido donante de políticos británicos, particularmente del Partido Conservador.

Además de Vázquez Garced y Herrera Velutini, el tercer acusado en el caso es Mark Rossini, un exagente del FBI y asesor del banquero.

Según la acusación del Gran Jurado Federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.

Como Herrera Velutini no quería que su nombre fuera relacionado con una donación que no podía hacer, debido a que no es ciudadano estadounidense, contrató la compañía australiana CT Group, fundada por el influyente estratega político Sir Lynton Crosby, reportó The Times.

Añadió que para ese entonces, Fullbrook era el jefe de proyectos globales de CT y estuvo a cargo de la petición del banquero. Posteriormente, Fullbrook se fue de la compañía y estableció su propia corporación: “Fullbrook Strategies”.

The Times indicó que Fullbrook es la persona identificada en el pliego acusatorio como “Socio de Firma Consultora Internacional #2″.

El diario también reportó que Fullbrook ofreció un “acuerdo de oferta” con el FBI, que no le concede inmunidad absoluta, pero le permite proveer evidencia sabiendo que no será usada en su contra.

The Times reportó que el mismo día en que surgió la carta de renuncia de Joyner, Fullbrook viajó de Londres a San Juan “para una reunión a las 6:00 p.m., en un hotel de lujo con Velutini y Vázquez Garced”.

“Los fiscales dicen que el propósito era que Fullbrook guiara a Vázquez Garced a través de una presentación que le mostrara al gobernador lo que CT - con el dinero de Velutini - podría hacer por ella”, publicó The Times.

Agregó que “a la reunión del hotel asistieron Fullbrook, Velutini y Vázquez Garced y varios asociados. Se advirtió a los presentes que no podía haber retrasos y que, una vez comenzada la reunión, nadie podía unirse a ellos. Fullbrook y su colega le dijeron a Vázquez Garced cómo la ayudarían a ganar (las elecciones).

“En cuestión de días, (Vázquez Garced) expresó su aprobación por CT y (Herrera) Velutini acordó pagar a la empresa su primera suma de dinero. Fullbrook envió facturas a Velutini utilizando el nombre de una entidad corporativa relacionada con su banco”, apuntó.

En declaraciones para El Nuevo Día, CT Group confirmó la contratación por parte de Herrera Velutini y que “en efecto”, empleados actuales y Fullbrook “son testigos en este asunto y ellos y C|T Group, de manera amplia, completa y voluntaria, han participado en este asunto con las autoridades de Estados Unidos”.

Julio Herrera Velutini sew entregó al FBI en San Juan el pasado 31 de agosto. Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Rivera Giusti)

En su declaración, C|T aseguró que “fue contratada solamente por Herrera y solo para llevar a cabo investigaciones de opinión para él y para nadie más”.

“(C|T) nunca hizo ningún trabajo y tampoco presentó ningún hallazgo de su análisis a la gobernadora (Vázquez Garced) o su campaña”, indicó el portavoz.

Sin embargo, la acusación indica que “en una ocasión, uno de los socios de (Herrera) Velutini le escribió al equipo de Vázquez Garced diciendo: ‘Este es el reporte de la gente de Londres, POR FAFORM NO LO IMPRIMAN NI COMPARTAN CON NADIE”.

Impacto en la política británica

The Times reportó que oficiales del gobierno británico están al tanto de la participación de Fullbrook en el caso, por lo que han expresado preocupaciones como el funcionario podrá obtener acceso de seguridad en la rama ejecutiva.

Supuestamente le informó a la oficina de ética del gabinete sobre la controversia, pero en el pasado despachó preguntas sobre por qué no había tenido los accesos de seguridad diciendo era algo normal.

Una fuente de ese diario indicó que la situación planteaba “muchos problemas”, incluyendo consecuencias diplomáticas, pues se trata “del principal asesor de la Primera Ministra siendo investigado por el gobierno del aliado más cercano de Gran Bretaña”.

The Times anticipó que Truss enfrentará preguntas sobre Fullbrook le informó sobre el caso y cómo reaccionó.

Antes de dirigir su gabinete, según el periódico, Fullbrook fungió como secretario de Truss y le ayudó a finalizar los nombramientos de su gabinete.

La acusación fue emitida por el gran jurado federal el pasado 3 de agosto, con siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini.

Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen incluyen conspiración, soborno y fraude.