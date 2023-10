A casi cuatro años de la llamada “masacre de año nuevo”, ocurrida la madrugada del 1 de enero de 2020 en Trujillo Alto, donde fueron asesinados cuatro miembros de una familia y un quinto resultó herido, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y uno de los fiscales del caso, Juan Domínguez Villegas, se expresaron satisfechos ante el veredicto de culpabilidad emitido contra José Carlos Aponte Ramos, autor del crimen.

Las declaraciones de los funcionarios surgen luego que, en la noche del viernes, un jurado declaró culpable de forma unánime a Aponte Ramos por cuatro cargos de asesinato, uno por tentativa de asesinato, cinco por apuntar y/o disparar un arma de fuego y uno por transportar y/o poseer un arma de fuego sin licencia, en lo que representa el segundo juicio encaminado por el sistema de justicia relacionado a esta masacre.

“Nuestro abrazo solidario para Alex, el único sobreviviente del trágico ataque que empañó la celebración de año nuevo en el 2020. Finalmente, el responsable pagará en prisión por arrebatarle la vida a una familia”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones a El Nuevo Día.

“Se hizo justicia. El jurado evaluó la prueba presentada por la Fiscalía de Carolina y emitió un veredicto unánime. Destaco la labor de los fiscales Mario Rivera Géigel y Juan Domínguez Villegas para que un crimen atroz que conmocionó al pueblo no quedara impune. Igualmente, reconozco el trabajo de la Policía y del personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF)”, agregó el titular de Justicia.

Precisamente, Domínguez Villegas indicó que Aponte Ramos se expone a “muchos años” de cárcel por el atroz crimen ocurrido en una residencia ubicada en el barrio Carraízo Alto de Trujillo Alto, donde se estima que, el primero de enero de 2020, asesinó a la pareja de Edwin Ramos Monge, de 40 años, y Dorothy Wickline, de 47 años, y a sus hijos gemelos de nueve años, Erick y Jorge.

El tercer hijo de la pareja, Alex Edwin Ramos Wickline, fue el único sobreviviente del ataque.

“Desde el primer juicio estábamos bien confiados de que podíamos tener una convicción porque aquí la prueba ha sido contundente. El menor sobreviviente fue nuestro testigo y ha dicho desde el día uno lo sucedido esa fatídica madrugada. Así que, siempre estuvimos confiados de que íbamos a conseguir la condena para el acusado”, abundó Domínguez Villegas en entrevista con El Nuevo Día.

“Siempre el joven lo identificó claramente como un vecino y familiar de su papá, que conocía de toda la vida, iba y jugaba con sus hijos. Así que, la identificación fue bien clara. Él (Ramos Wickline) testificó allí en sala, lo señaló, lo miró a los ojos y le dijo: ‘él es la persona que mató a mi familia’. El jurado le dio como cierto su testimonio y por eso lo declaró culpable en los 11 cargos”, abundó.

Este fue el segundo juicio contra Aponte Ramos por estos hechos. En el 2021, se celebró un juicio que se extendió hasta el 2022, pero fue declarado nulo luego que el jurado no emitió un veredicto unánime. “(En) el primer juicio no se llegó a la unanimidad, fue un 11 a 1 culpable... y no se alcanzó la unanimidad, que es lo que requiere actualmente nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Domínguez.

El fiscal destacó que, en el caso de este segundo juicio, duró “varios meses”, pero hubo semanas donde se decretaron recesos por situaciones de conflicto de calendario de la defensa. Como parte del caso, originalmente, se estableció que testificarían entre 32 a 33 testigos, pero solo se sentaron en el estrado unas 16 personas, abundó Domínguez, a preguntas de este medio.

La masacre de Año Nuevo en Trujillo Alto ocurrió en el 2020. (Archivo)

“La defensa hizo alegación de que no habíamos sentado el resto (de los testigos) tratando de confundir al jurado, pero el resto que no se sentó era porque se estipuló, porque era cadena de evidencia, eran testigos que ya estaban estipulados, que no hacía falta sentarlos”, dijo.

Narra lo que ocurrió aquella madrugada

En cuanto a los hechos por los cuales se le acusa a Aponte Ramos, Domínguez narró que cuando el acusado llegó a la residencia, “comenzó la discusión con el padre, Edwin Ramos y, entonces ahí, teniendo un arma en mano, le dispara y, cuando le dispara a él, la madre Dorothy Wickline estaba en la puerta, al lado de sus hijos. Alex, el único sobreviviente, así lo testifica”’.

El fiscal agregó que el joven narró en sala que escuchó la discusión y, posteriormente, cuando salió de su cuarto y se acercó a la puerta de la entrada de la residencia, observó al acusado dispararle a su padre. Acto seguido, según el fiscal, Ramos Wickline “siente un calambre en la pierna, que era que tenía un tiro en el pie y, entonces, él se arrastra hacia los gabinetes de la cocina donde se recuesta buscando cubrirse”.

“Ahí ve a Carlos cuando entra, que mata a su madre, mata a su hermanito, siguió para el cuarto detrás del otro gemelito y le disparó en la espalda, luego lo remata y le da un tiro en la cabeza. Y, así mismo hace con la madre, la remata y, cuando va donde Alex que estaba allí tendido recostado en los gabinetes, Alex lo mira a la cara y le dice: ‘Carlos no, Carlos no’. Y, cuando levanta la mano, ahí mismo él le dispara en la cara. Al dispararle en la cara, Alex queda tendido en el piso, él lo da por muerto, él sigue escuchando tiros y se fue”, abundó.

Explicó que, tras estos hechos, el joven sobreviviente quedó semi inconsciente, por lo que “va a su cuarto como puede, busca su celular, le textea a su prima. Esa fue parte de la evidencia, donde le texteó a su prima que los habían tiroteado, que llamara a la Policía y ahí llegaron los familiares y ya ahí, pues llegan los paramédicos y pueden sacarlo (de la residencia)”.

“Nosotros no tuvimos que probar ningún motivo para probar los hechos. Aquí los motivos están dentro de la cabeza de esta persona y por otras informaciones sabemos que él tenía una situación con los hermanos mayores, pero no fue parte de la prueba”, abundó.

Al momento, se desconoce si la defensa apelará la determinación.

“Se ha hecho todo por el libro. El (acusado) tiene derecho a apelar si quiere hacerlo. Ese es su derecho”, puntualizó Domínguez.

El 14 de diciembre se emitirá la sentencia en cuanto a este caso.