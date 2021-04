El juez superior Anthony Cuevas Ramos desestimó este miércoles la demanda con la que las legisladoras del conservador partido Proyecto Dignidad pretendían detener la orden ejecutiva que firmó el gobernador Pedro Pierluisi para declarar un estado de emergencia por violencia de género.

Las legisladoras Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz habían alegado, en un recurso ante el tribunal, que la orden ejecutiva que declara un Estado de Emergencia por la Violencia de Género (OE 2021-013) es inconstitucional porque, entre otras cosas, les usurpaba facultades legislativas al ampliar la cantidad de escuelas donde se enseña la equidad entre las personas de distintos géneros, sin antes pasar por el aval legislativo.

“En este caso, ni tan siquiera se cumple mínimamente con el requisito de que exista un daño claro y palpable”, afirmó el juez. Cuevas Ramos le dio la razón a los abogados del gobierno al encontrar que el tribunal carece de jurisdicción pues “las demandantes no han sufrido daño alguno”, un requisito que se les exige a los demandantes y que se conoce como legitimización activa.

“No se ve afectada ninguna de las prerrogativas constitucionales de las legisladoras”, concluyó Cuevas Ramos, al recalcar que la orden ejecutiva es cónsona con la Ley 62 de 2017, para Disponer el Desarrollo de un Proyecto Piloto de Escuelas Coeducativas Dirigido a Promover la Equidad de Género.

Agregó que, entre sus facultades legislativas, está presentar enmiendas al estatuto o un proyecto de ley para derogar la Ley 62 de 2017, por lo cual las facultades de su puesto no están siendo interrumpidas.

Si las legisladoras de Proyecto Dignidad quieren que una de sus medidas sea aprobada, necesitan, no obstante, el voto a favor de la mayoría simple de los legisladores elegidos por el pueblo. Es decir, tendrían que encontrar consenso entre los otros partidos.

Según la exposición de motivos de la Ley 62, de la autoría de la exsenadora novoprogresista Zoé Laboy Alvarado, ese estatuto tiene como objetivo “eliminar estereotipos entre sexos superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre niñas y niños”.

Las legisladoras Rodríguez Veve y Burgos Muñiz querían prohibir, mediante el recurso, que la administración Pierluisi siguiera expandiendo la cantidad de escuelas donde se enseña la equidad de género, como parte de las medidas para prevenir los feminicidios y la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

Sin embargo, el tribunal no les dio la razón a las legisladoras del Proyecto Dignidad, pues validó que la administración tiene facultad de expandir el proyecto piloto.

“El Departamento de Educación tiene la capacidad, concedida por la misma Asamblea Legislativa, de aumentar el número de escuelas sin tener que acudir a la Asamblea Legislativa a pedir permiso o esperar a un análisis de este cuerpo”, expresó Cuevas Ramos en su sentencia.

“La delegación del poder de aumentar la cantidad de escuelas recae solo sobre el Departamento de Educación”, puntualizó.

La Ley 62-2017 establece un plan piloto para desarrollar, en un mínimo de diez escuelas, un programa educativo basado en la equidad de género. El planteamiento original de las demandantes era que con la OE 2021-013 se pretendía ampliar ese plan a nivel isla sin la autorización legislativa.

Las demandantes argumentaron que Educación tenía que presentar informes periódicos y uno final antes de que la Legislatura, con la información provista, modificara o ampliara la iniciativa.

Durante la vista argumentativa, la abogada Susanne Lugo Hernández mencionó que Educación entregó, el 16 de marzo, un informe de progreso del programa y que ninguna acción del Estado ha impedido que las legisladoras puedan presentar legislación o fiscalizar las actuaciones del gobierno.

El juez Cuevas Ramos no atendió la alegación sobre la alegada falta de entrega de los informes, pues advirtió que “el injunction no es el vehículo procesal correcto para solicitar información ni para obligar con el cumplimiento de un deber ministerial”. Aun así, aclaró que “la ley no establece la entrega de los informes como condición para aumentar el número de escuelas en el Proyecto Piloto”.