Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra un hombre por un presunto patrón de agresión sexual contra una menor

El hombre supuestamente amenazaba a la niña con que mataría a su hermano y a su mamá para perpetrar los hechos

10 de febrero de 2026 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La juez Jessica Rodríguez encontró causa en el delito imputado y fijó una fianza de $50,000. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un hombre que sometió a una menor de 6 años a un patrón de agresión sexual en el municipio de Maricao.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, José Gilberto Soto Casiano presuntamente agredió a la niña hasta que cumplió los 11 años y la amenazaba que mataría a su hermano y a su mamá para cometer los hechos.

La fiscal Vanessa Rivera presentó cargos por agresión sexual contra una menor.

La juez Jessica Rodríguez encontró causa en el delito imputado y fijó una fianza de $50,000.

La vista preliminar fue señalada para el 23 de febrero.

Tags
Breaking NewsTribunal de MayagüezDepartamento de JusticiaMaricaoMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: