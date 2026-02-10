Encuentran causa para arresto contra un hombre por un presunto patrón de agresión sexual contra una menor

El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un hombre que sometió a una menor de 6 años a un patrón de agresión sexual en el municipio de Maricao.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, José Gilberto Soto Casiano presuntamente agredió a la niña hasta que cumplió los 11 años y la amenazaba que mataría a su hermano y a su mamá para cometer los hechos.

La fiscal Vanessa Rivera presentó cargos por agresión sexual contra una menor.

La juez Jessica Rodríguez encontró causa en el delito imputado y fijó una fianza de $50,000.