Encuentran causa para arresto contra un hombre por un presunto patrón de agresión sexual contra una menor
El hombre supuestamente amenazaba a la niña con que mataría a su hermano y a su mamá para perpetrar los hechos
10 de febrero de 2026 - 6:23 AM
El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un hombre que sometió a una menor de 6 años a un patrón de agresión sexual en el municipio de Maricao.
Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, José Gilberto Soto Casiano presuntamente agredió a la niña hasta que cumplió los 11 años y la amenazaba que mataría a su hermano y a su mamá para cometer los hechos.
La fiscal Vanessa Rivera presentó cargos por agresión sexual contra una menor.
La juez Jessica Rodríguez encontró causa en el delito imputado y fijó una fianza de $50,000.
La vista preliminar fue señalada para el 23 de febrero.
