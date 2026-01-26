Equipo de hermanos agentes inmobiliarios se enfrenta a un juicio por delitos sexuales en Nueva York

Nueva York - Los hermanos operaban en la ostentación y el glamour de los Hamptons y South Beach. Dos eran agentes inmobiliarios de lujo apodados “El Equipo A”. El tercero estudió Derecho y dirigió la empresa de seguridad privada de su familia, que atiende a jefes de Estado y a ricos y famosos.

Frecuentaban clubes nocturnos, navegaban en yates y volaban en jets privados. Uno vivía junto a famosos y titanes empresariales en la Billionaires’ Row de Manhattan. Los otros tenían mansiones multimillonarias frente al mar en Miami.

Pero detrás de su fachada elegante y peripatética, según los fiscales, Tal, Oren y Alon Alexander -conocidos colectivamente como los hermanos Alexander- eran depredadores que agredieron sexualmente, traficaron y violaron a decenas de mujeres entre 2008 y 2021, a menudo tras incapacitarlas con drogas y a veces grabando sus delitos en vídeo.

Los hermanos conocían a las víctimas en clubes nocturnos, fiestas y en aplicaciones de citas, y reclutaban a otras para viajes a lugares lujosos, pagando sus vuelos y alojamiento en hoteles de lujo o alquileres de vacaciones de lujo antes de drogarlas y violarlas, dijeron los fiscales. En total, decenas de mujeres les han acusado de delitos.

Ahora, los hermanos -Tal, de 39 años, y los gemelos Alon y Oren, de 38- se enfrentan a un ajuste de cuentas que, según los fiscales, lleva más de una década preparándose: un juicio por tráfico sexual que podría llevarlos a prisión el resto de sus vidas.

Los alegatos iniciales del juicio de los hermanos en el tribunal federal de Manhattan están previstos para el martes, después de que se retrasaran un día debido a las fuertes nevadas caídas durante el fin de semana en Nueva York.

Oren y Tal Alexander, los agentes inmobiliarios especializados en propiedades de alto standing en Miami, Nueva York y Los Ángeles, se han declarado inocentes, junto con su hermano Alon, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Nueva York antes de ocupar su puesto en la empresa de seguridad.

Los tres se encuentran en prisión sin fianza desde su detención en diciembre de 2024. Fueron acusados meses después de que varias mujeres presentaran demandas alegando conducta sexual inapropiada.

Un portavoz de los hermanos Alexander dijo que “niegan categóricamente que nadie fuera drogado, agredido o coaccionado, y el gobierno no ha presentado pruebas físicas, historiales médicos, quejas contemporáneas o pruebas objetivas para establecer esas afirmaciones.”

“Este caso pone de relieve una preocupación más amplia sobre cómo se está aplicando el estatuto federal de tráfico sexual”, dijo el portavoz, Juda Engelmayer. “El Congreso promulgó esa ley para hacer frente a la fuerza, la coacción y la explotación; no para criminalizar retroactivamente las relaciones consentidas entre adultos a través de la inferencia o la narración.”

“Como la defensa ha dicho constantemente, las alegaciones no son pruebas”, añadió Engelmayer.

Los abogados de los hermanos han prometido demostrar al jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, que los fiscales han tomado inocentes encuentros románticos y sexuales y los han convertido en actividades delictivas mediante una hábil abogacía.

El abogado de Oren Alexander, Marc Agnifilo, ha dicho que la defensa planea demostrar que los testigos han mentido al gobierno y que no se puede confiar en su testimonio.

La juez Valerie E. Caproni, que presidirá el juicio, ha rechazado las peticiones de la defensa de desestimar los cargos o enviar el caso a un tribunal estatal. Los abogados de los Alexander han dicho que las acusaciones contra ellos se parecen a los delitos de “violación en cita” más comúnmente procesados en los tribunales estatales, pero Caproni no estuvo de acuerdo.

“Eso tergiversa gravemente la naturaleza de los cargos”, escribió el juez.

Agnifilo ha dicho que el jurado escuchará pruebas de sexo en grupo, tríos y promiscuidad. Durante la selección del jurado la semana pasada, se hicieron preguntas a los posibles jurados relacionadas con la actividad sexual y los delitos sexuales.

“El caso trata de sexo y sexualidad”, dijo Agnifilo, que representó a Sean “Diddy” Combs el año pasado, cuando el magnate del hip-hop fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y conspiración para delinquir, pero condenado por cargos menores relacionados con la prostitución.

En los documentos judiciales, los abogados de los hermanos Alexander escribieron que entre los acusadores que esperan que testifiquen en el juicio, habían localizado pruebas “que socavan casi todos los aspectos de las narrativas de las presuntas víctimas.”

