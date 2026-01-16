Opinión
Enfermeros de Nueva York reanudan negociaciones contractuales con otro gran sistema hospitalario durante quinto día de huelga

Las negociaciones con NewYork-Presbyterian muestran tímidos avances

16 de enero de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sindicato se reunió el jueves por la noche con funcionarios de NewYork-Presbyterian y un mediador federal en las primeras negociaciones desde que aproximadamente 15,000 enfermeras abandonaron el trabajo el lunes. (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Las enfermeras de Nueva York en huelga dicen que han reanudado las conversaciones contractuales con otro de los principales sistemas hospitalarios afectados por el paro que ya está en su quinto día.

RELACIONADAS

La Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, en inglés) informó el viernes de que su equipo negociador había comenzado a reunirse con sus homólogos de los tres hospitales de Mount Sinai afectados el viernes por la mañana a petición de un mediador.

El sindicato se reunió el jueves por la noche con funcionarios de NewYork-Presbyterian y un mediador federal en las primeras negociaciones desde que aproximadamente 15,000 enfermeras abandonaron el trabajo el lunes.

Enfermeras en huelga se manifiestan frente al Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Richard Drew)
Enfermeras en huelga se manifiestan frente al Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Richard Drew) (Richard Drew)

Ambas partes afirmaron que la reunión, que duró horas, terminó con muy pocos avances para poner fin a la mayor huelga de este tipo en la ciudad en décadas.

El hospital dijo en un comunicado que las discusiones se centraron en abordar las preocupaciones del sindicato sobre los niveles de dotación de personal, pero que todavía considera las propuestas del sindicato como “irrazonables.”

El sindicato afirma que presentó propuestas revisadas que los responsables del hospital rechazaron sin ofrecer ninguna contrapropuesta. También afirmó que las conversaciones se prolongaron hasta pasada la medianoche y que fueron observadas por unas 70 enfermeras después de que los procedimientos se abrieran finalmente a los miembros habituales del sindicato.

Ambas partes dijeron que de momento no hay más planes para reunirse.

“Aunque seguimos distanciados, nos comprometemos a negociar de buena fe”, dijo NewYork-Presbyterian en un comunicado. “Estamos comprometidos con la seguridad del personal y tenemos las mejores ratios de personal de la ciudad”.

Mientras tanto, aún no se han reanudado las negociaciones sindicales con Montefiore, el tercer gran sistema hospitalario afectado.

El sindicato había afirmado anteriormente que esperaba reunirse el viernes con funcionarios del proveedor de asistencia sanitaria con sede en el Bronx, pero el hospital rebatió esa afirmación, afirmando que nunca se había planeado una reunión.

“Las enfermeras de NYSNA respetan a los mediadores y están preparadas y dispuestas a acudir a la mesa de negociación cuando les llamen”, dijo Nancy Hagans, presidenta del sindicato de enfermeras, en un comunicado. “Instamos a los directivos de los hospitales a que hagan lo mismo”.

Striking nurses demonstrate outside Mt. Sinai Hospital, in New York, Wednesday, Jan. 14, 2026. (AP Photo/Richard Drew)
Striking nurses demonstrate outside Mt. Sinai Hospital, in New York, Wednesday, Jan. 14, 2026. (AP Photo/Richard Drew) (Richard Drew)

Cada centro médico está negociando con el sindicato de forma independiente, y no todos los hospitales gestionados por los tres sistemas sanitarios se ven afectados por la huelga.

Los hospitales afectados afirman que su funcionamiento ha sido fluido desde que contrataron a miles de enfermeras temporales para mantener abiertas las urgencias y otras instalaciones durante la huelga.

El Dr. Philip Ozuah, presidente de Montefiore Einstein en el Bronx, uno de los campus hospitalarios afectados por la huelga, elogió a quienes siguen trabajando.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
