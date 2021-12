Un experto de armas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) indicó este miércoles que las armas ocupadas en una casa del productor Rafael “Raphy” Pina Nieves fueron compradas en el 2016 y 2017.

En el tercer día de juicio contra Pina Nieves, el examinador forense del FBI, Bryce Ziegler, señaló que como parte del análisis realizado a las dos pistolas realizó un rastreo electrónico, basado en el número de serie.

Ziegler encontró que la pistola Smith & Wesson fue fabricada en Estados Unidos y pasó por varios concesionarios de armas hasta que fue comprada por una persona en mayo de 2017, en Tennessee.

Mientras, declaró que la pistola Glock fue fabricada en Austria y que la última venta registrada fue a una persona el 21 de febrero de 2016 en Ohio.

El testigo no dijo si el rastreo informaba a quién le fueron vendidas las armas. La fiscalía ni la defensa se lo preguntaron.

PUBLICIDAD

No obstante, al presentar estas fechas, la fiscalía buscaba enfatizar ante el jurado que ambas armas fueron adquiridas por el acusado posterior a ser convicto por cargos federales en el 2015, lo que le prohibía poseer armas de fuego.

Ziegler también informó que el examen forense de la pistola Glock confirmó que el arma había sido modificada para disparar de forma automática, lo que está prohibido por ley federal.

Por la posesión ilegal del arma y por la modificación, un Gran Jurado federal acusó a Pina Nieves con dos cargos criminales. Se expone a diez años de prisión, por cada cargo.

Muestran cheques de Pina Nieves

La fiscalía federal busca convencer al jurado de que Pina Nieves tenía “posesión constructiva” de las armas de fuego. Eso quiere decir que tenía “control” de estas, aunque no estuviera en la casa al momento del allanamiento.

El Ministerio Público mostró hoy cheques de Pina Nieves para tratar de demostrarle al jurado que el productor artístico ha estado en la casa de Caguas donde ocuparon armas de fuego luego de que resultó convicto en el 2015.

Después de ese año, Pina Nieves no podía poseer armas de fuego. Debido a las armas ocupadas en la casa, un Gran Jurado federal emitió dos cargos criminales en su contra.

A preguntas del fiscal José Ruiz, una gerente de financiamiento del concesionario de autos Gómez Hermanos en San Juan, identificada como Maité Olivero, validó que el productor usó un cheque de $284 del Banco Popular en la transacción de renta o “lease” de un Lamborghini Urus por $380,000 en el año 2018.

PUBLICIDAD

Olivero indicó que el número del cheque era “113″.

Luego, Ruiz presentó una libreta de cheques ocupada durante el allanamiento en la casa en la urbanización Caguas Real, donde se ocuparon las armas y municiones en agosto de 2020.

El cheque que se observa en la imagen de esa libreta, con la misma cuenta bancaria, tiene el número de “151″.

Después, el fiscal mostró una copia de dos cheques de Pina Nieves pagados como parte de la compra de un auto Bentley por $207,000.

Te puede interesar: Dudas y aclaraciones sobre el juicio contra Raphy Pina

A petición del fiscal, Olivero leyó que los cheques tienen los números “161″ y “162″ por las cantidades de $184 y $269, respectivamente. La fecha de ambos cheques era del 20 de junio de 2021.

Con este despliegue de evidencia, Ruiz buscaba plantearle que Pina Nieves usó cheques de la misma cuenta, y posiblemente de la misma libreta de cheques, antes y después que se realizara el allanamiento.

De esta manera, el Ministerio Público pretende convencer al jurado de que Pina Nieves accedía la residencia en la que fueron ocupadas las armas, posterior a la prohibición de poseerlas.

Por su parte, uno de los abogados de la defensa, Francisco Rebollo, aprovechó la misma evidencia para presentarle al jurado otra dirección residencial de Pina Nieves.

Rebollo mostró la última página del documento que no presentó el fiscal. La hoja contenía la imagen de una licencia de conducir de Pina Nieves, expedida el 20 de febrero de 2014 con dirección residencial en Miami, Florida.

Pulseo por dirección de residencia

Precisamente, el asunto sobre la dirección de residencia de Pina Nieves volvió a ser objeto de pulseo durante la jornada.

PUBLICIDAD

Después de que Ruiz interrogara al director de servicio de la empresa Global Mattress, Ricardo Tricoche, en relación con otra persona, Rebollo aprovechó para pedirle que leyera de la dirección de una entrega de un “mattress” para Pina Nieves.

Ese documento muestra que la entrega se hizo a la dirección de la urbanización Ciudad Jardín, en Gurabo.

El dato parecía apoyar la estrategia que plantea la defensa de que Pina Nieves no estaba en “posesión” de las armas debido a que no estaba en la casa que fue allanada y que hacía años que no la usaba.

No obstante, la fiscalía presentó testigos para exponer que el acusado sí estaba a cargo de la casa allanada.

En ese sentido, el cuarto testigo del juicio por la fiscalía fue el licenciado Rey de León, quien notarizó la escrituras de la casa de la urbanización Caguas Real, donde las armas y las municiones fueron ocupadas durante el allanamiento del FBI.

Según los documentos presentados en sala, Pina Nieves compró la propiedad en el 2004 con una hipoteca de $492,000 en el banco Doral, que actualmente no existe.

Otra escritura indica que en el 2009 una persona identificada como Omar Rodríguez Vázquez asumió la responsabilidad de continuar pagando los $469,831 restantes de la hipoteca, aunque Pina Nieves se mantuvo como el deudor ante el banco.

El fiscal federal Ruiz intentó establecer con sus preguntas que, aunque Rodríguez Vázquez asumió la hipoteca, la intención real era que el acusado continuara realizando los pagos.

Luego, a preguntas de la abogada María Domínguez, el notario indicó que el tipo de acuerdo para que una persona se haga cargo de una hipoteca “ocurre frecuentemente”.

PUBLICIDAD

También reconoció que en caso de que la persona que asumió la hipoteca no pagara, Pina Nieves hubiera tenido que responder legalmente y su crédito se vería afectado.

En ese sentido, contestó que “no” cuando se le preguntó que la transacción de 2009 sería un fraude si Pina Nieves terminara pagando la hipoteca.

Más tarde, la fiscalía federal sentó a declarar a un asesor legal de Oriental Bank, quien autenticó un documento indicando que en 30 de mayo de 2019 la institución recibió un cheque de gerente por $368,455.78 para saldar la hipoteca que se originó para Pina Nieves en el 2004 por Doral Bank para la casa de Caguas Real, que fue donde se ocuparon las armas.

El juicio está pautado para continuar mañana, jueves, en la sala 2 del juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal en Hato Rey.