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Extienden orden de protección para dos universidades de Mayagüez tras presuntas amenazas en redes

El sospechoso no podrá acercarse ni tener comunicación con los estudiantes personal de ambas instituciones

5 de octubre de 2026 - 1:23 PM

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El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez llevó a cabo una vista evidenciaria (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Mayagüez extendió hoy, lunes, una orden de protección a favor de dos instituciones universitarias contra un hombre señalado por publicar presuntas amenazas en las redes sociales.

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Así lo informaron en comunicados de prensa separados el Recinto de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y Antillean Adventist University.

La “orden de protección final” en contra del patrimonialista Fred Guillont Juarbe fue emitida “al amparo de la Ley de Acecho” en una audiencia con el juez Luis Padilla Galiano.

“Tras evaluar la prueba presentada durante la vista evidenciaria, el Tribunal determinó extender las medidas cautelares previamente concedidas y ordenó a Guillont Juarbe cesar todo contacto o acercamiento con el Recinto y su comunidad por un término de tres meses, sujeto a la posibilidad de extender la orden de ser necesario”, indicó una carta circulada hoy por el rector del RUM, Miguel Meléndez Muñoz.

En la misiva, se dispuso que Guillont Juarbe tendrá que “abstenerse de molestar, intimidar, amenazar, acercarse, acechar, agredir o interferir de cualquier forma” con las dos instituciones “sus estudiantes, empleados, visitantes y cualquier persona que participe en actividades oficiales”.

Tampoco podrá tener ninguna comunicación con esas personas “por cualquier medio, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes, correspondencia, redes sociales, medios electrónicos o a través de terceras personas”.

De igual forma, no podrá “entrar a los predios ni a cualquier actividad oficial de ambas instituciones”.

La semana pasada, las dos instituciones denunciaron que Guillont Juarbe había publicado expresiones amenazantes contra sus miembros en un vídeo publicado en las redes sociales, en el que también se vio un arma de fuego.

Posteriormente, llegó a ser detenido por agentes estatales y federales, supo en ese momento El Nuevo Día.

Según se informó a este medio la semana pasada, las expresiones de Guillont Juarbe surgieron luego de que Antillean Adventist University le hiciera entrega de unas piedras arqueológicas que había prestado a la institución y que, según alega, le fueron devueltas en mal estado.

“Nos encontramos haciendo ‘CT scan’ de las piedras arqueológicas que lleve al Antillean Collage y ahí permitieron que entraran mafiosos y del barrio allá en Moca a destruirlas”, sostuvo Guillont Juarbe a través de un video publicado en Facebook y que ya no se encuentra disponible.

La próxima vista sobre la orden de protección fue pautada para el 5 de enero de 2027, informó Antillean Adventist University.

La institución añadió que “la seguridad de sus estudiantes, empleados y visitantes continúa siendo su prioridad, por lo que mantendrá activos sus protocolos de seguridad”.

Por su parte, el RUM destacó que “desde que tuvimos conocimiento de la situación, se realizaron las gestiones necesarias en coordinación con la Policía de Puerto Rico, las autoridades municipales y nuestros asesores legales para atender este asunto de forma responsable y diligente”.

“Esta determinación judicial refuerza las medidas adoptadas por el Recinto para salvaguardar a estudiantes, profesores, empleados y visitantes, y reconoce la importancia de actuar con prontitud ante situaciones que puedan afectar la seguridad de nuestra comunidad universitaria”, afirmó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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