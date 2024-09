Falla del servicio eléctrico interrumpe juicio por la muerte de Justin Santos

La sala quedó en penumbras por varios instantes, hasta que algunas luces prendieron con el generador. Sin embargo, la jueza Wanda Cruz Ayala señaló que no estaba funcionado el sistema del récord judicial.

Antes de que la audiencia fuera interrumpida, Monserrate indicó que no pudo ver el vehículo acercarse en contra del tránsito hasta que estaba muy cerca al momento del impacto.

“A mi mano derecha estaba otro muchacho que iba haciendo algún tipo de grabación”, comentó. “Estoy saludándolo. En ese momento, frente a mí, siento esta luz brillante y, cuando me percato, tengo este vehículo al frente y de ahí en adelante, pues... Lo siguiente es que despierto en Centro Médico”.

“Le dije que estábamos bien allí, pero él insistió y me monté con él”, apuntó.

“Cuando esos interruptores abren tienen un sonido bien duro porque son bien grandes... No hubo explosión, no hubo fuego, no hay ninguna situación de emergencia. Sí hay una avería y tenemos personal en el lugar para restablecer el servicio a los clientes afectados”, aseguró Sorrentini.