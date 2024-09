Químico defiende confiabilidad de prueba de alcohol realizada a Mayra Nevárez Torres y que arrojó resultado de .29%

“La muestra pertenece a Nevárez Torres... y las observaciones (en el informe) están en blanco porque no hubo ninguna anormalidad referente a la muestra”, agregó Fabre Rivera. “Es un análisis confiable. Tiene un valor muy real”, añadió al defender su trabajo.

Por su parte, la defensa, integrada por los licenciados Ramón A. Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz, informaron en sala que no tenían preguntas para el testigo, por lo que la jueza excusó a Fabre Rivera .

No obstante, el Departamento de Justicia apeló la decisión de la jueza y radicó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, quien finalmente revocó el fallo. Sin embargo, la defensa de la acusada, insatisfecha con la decisión, recurrió al Tribunal Supremo de Puerto Rico .

La acusada se estaba riendo

La muerte de Santos Delanda se reportó a las 2:32 a.m. del 21 de noviembre de 2021 cuando Nevárez Torres, supuestamente, impactó con su guagua Hyundai Tucson el Can-Am que conducía junto a Keven Monserrate Gandía por el puente Teodoro Moscoso.

“El guardia de seguridad (del hospital) me lleva a una estación de enfermeras, donde estaba Gina Encarnación y Jarell Acevedo . Allí me entrevisto con ellas y le digo que estaba en buscada de la dama, Mayra Nevárez Torres”, narró Oquendo Torres.

“Caminamos (al área donde estaba la paciente). Había varios cubículos con cortinas y ella (Nevárez Torres) estaba en la esquina, en una pared y ahí estaba la camilla. Caminamos de frente hacia ella, y cuando me acerco, observo a la dama, que es la que está aquí presente”, dijo.

“ Acercándome (hacia el cubículo) la vi que estaba riéndose y, de momento, se puso seria, volvía y se reía. Entonces, me acerqué a ella, le expliqué el motivo (de por qué yo estaba) allí y procedo a hacerle las advertencias para conductores en aparente estado de embriaguez y uso de sustancias controladas”, añadió.

Según el testigo, la acusada le indicó que entendía las advertencias, pero que no firmaría el documento.

“ Que ella iba a cooperar con la prueba, pero que no iba a firmar el documento ”, sostuvo el agente, quien a pedido del fiscal procedió a leer las advertencias tal cual se las hizo en aquel momento a la acusada.

“(Posterior a ello), me moví nuevamente al área del accidente hasta que se trabajó la escena”, concluyó.

“La pregunta mía es que la declaración jurada no indica que era sobre un vehículo Hyundai que estaba sobre la valla del puente Teodoro Moscoso. Eso no lo dice”, indicó el abogado, a lo que el testigo dijo que “no”.

Asimismo, Nevárez Andino llevó al testigo a reconocer que, aunque inicialmente dijo que Nevárez Torres era la conductora del vehículo, lo cierto es que no la vio conduciendo , por lo que no le consta de personal y propio conocimiento. “No la vi”, admitió.

De igual manera, el licenciado impugnó el testimonio de Oquendo Torres en la vista de supresión de evidencia de la prueba de alcohol e insistió en que a su representada no se le informó que podía oponerse a realizarse la misma.

Atendió a la acusada en el hospital

“Lo que recuerdo era que tenía un pantalón mahón, no recuerdo más nada. O sea, qué tipo de camisa tenía exactamente no. Recuerdo que ese mahón estaba mojado, de orín. Me dio el olor a orín”, dijo López Camacho.