Federales revelan arsenal ocupado a presunto líder de una ganga en Río Piedras

Las autoridades federales revelaron imágenes del arsenal ocupado al presunto líder de una ganga en Río Piedras, identificado como José Andújar Ubiles, quien fue arrestado el pasado 18 de diciembre tras un allanamiento en el condominio Prudencio Rivera Martínez.

De acuerdo con una denuncia de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Policía comenzó a investigar a Andújar Ubiles el 1 de diciembre pasado.

La agencia alega que, en un período de 12 días, los agentes pudieron observarlo en posesión de armas de fuego y sustancias controladas en las inmediaciones de dos apartamentos del condominio.

Tras allanar ambas propiedades y dos vehículos, los oficiales encontraron tres armas cortas: una Glock calibre .40, una Sig Sauer P365 9mm, una Pietro Beretta calibre 9mm corto y un rifle Micro Draco calibre 7.62 x39mm.

Según la denuncia, también ocuparon múltiples cargadores y municiones, así como al menos 1,000 gramos de cocaína, 900 gramos de marihuana y 100 gramos de fentanilo.

Además, los agentes hallaron en una gaveta un bolso que contenía $51,142.

La DEA también detalló que la pistola Glock estaba alterada ilegalmente para disparar de forma automática.

De acuerdo con la demanda, Andújar Ubiles expresó saber que el arma estaba modificada, y que las tres pistolas le pertenecían.

Sustancias controladas ocupadas en allanamiento en el condominio Prudencio Rivera Martínez de Río Piedras. (Captura)

En entrevista con El Nuevo Día, el jueves pasado, el teniente Wilson Torres, de la División de Drogas Metro de la Policía, sostuvo que Andújar Ubiles “es el líder de la organización que opera en el residencial Jardines de Sellés, que colinda con el condominio”.

“Por mucho tiempo, este condominio lo han usado como almacén para guardar armas y sustancias controladas, porque es más difícil para entrar aquí, porque tiene control de acceso y los pasillos son sellados”, agregó.

Andújar Ubiles fue arrestado en momentos en que se encontraba bajo libertad supervisada de la Oficina de Probatoria del Tribunal Federal en San Juan.

De acuerdo con el expediente electrónico del Tribunal Federal en San Juan, Andújar Ubiles fue acusado, junto con otras 41 personas, por un gran jurado federal con cinco cargos de narcotráfico en marzo de 2013. En noviembre de ese año se declaró culpable por uno de los cargos. Al año siguiente fue sentenciado por la entonces jueza federal Carmen Cerezo a cinco años de cárcel.