A la exgobernadora Wanda Vázquez le fijaron hoy, jueves, una fianza no asegurada de $50,000 tras comparecer ante el Tribunal Federal por cargos de corrupción emitidos por un gran jurado.

La exfuncionaria estuvo ante la magistrada Camille Vélez Rivé en una audiencia en la que las partes comparecieron mediante videoconferencia.

Durante la audiencia fue representada por su abogado Ignacio Fernández de Lahongrais, mientras que por el Ministerio Público postuló el fiscal federal Nicholas Cannon.

Después de informarle los cargos, conspiración, soborno y fraude, la magistrada le advirtió que se expone hasta 20 años de prisión.

Luego, con la anuencia de la fiscalía federal, le fijó una fianza de $50,000 “no asegurados”, lo que significa que no tiene que pagar el dinero al tribunal.

Vázquez no tendrá que llevar un grillete, pero tiene que entregar su pasaporte en la Oficina de Probatoria antes de salir bajo fianza.

Vázquez fue arrestada esta madrugada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La acusación también abarca a otras dos personas: el banquero Julio Martín Herrera y un exagente y exsupervisor del FBI Mark Rossini por soborno.

De resultar culpable, se exponen a 20 años de prisión, indicó el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, en conferencia de prensa, esta mañana.

Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, junto al director del FBI en la isla, Joseph González. (David Villafañe Ramos)

Mientras, el exasesor de la gobernadora John Blakeman y la expresidenta de un banco internacional Frances Díaz se declararon culpables por esquema de soborno.

“Desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora participó en un plan de soborno con varias personas, incluyendo Julio Martin Herrera, Rosini y Blackman para financiar la campaña electoral de Vázquez para gobernadora”, explicó Muldrow.

La exmandataria, junto a sus abogados, habían anticipado una acusación federal el pasado 12 de mayo. En ese momento, Vázquez dijo en una entrevista televisiva que “las investigaciones aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal ni incorrecta”.

“Te adelanto que, si viene algo, no va a ser algo como el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado de que venga la gente que la grabaron cogiendo los billetes… Eso no nos va a pasar a nosotros. Si algo nos viene, va a ser un caso técnico. Lo vamos a litigar y lo vamos a ganar”, comentó, ese día, el licenciado Luis Plaza, quien es exfiscal.