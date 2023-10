Bayamón - Al menos tres grabaciones en audio extraídas de un celular ocupado a Luis González Martínez, asesino confeso de la empresaria Hilda Padilla Romero, -donde se confirma, presuntamente, la “conspiración” para matar a la víctima, según la Fiscalía de Bayamón-, podrán ser utilizados en el juicio contra Keishla Pérez Bigio y William Avilés González, acusados del crimen.

El juez Alberto Valcárcel Ruiz dio a conocer su decisión en cuanto a la admisibilidad de las grabaciones luego de escuchar las argumentaciones de la defensa y la Fiscalía en una vista celebrada en la Sala 605 del Tribunal de Bayamón. Sin embargo, la defensa confirmó que evalúa apelar la decisión.

“Determinamos que el Ministerio Público puede presentar estos audios durante el proceso del juicio”, expresó Valcárcel Ruiz, quien escuchó los audios en privado ante un planteamiento de la defensa por la presencia de medios de comunicación en la sala.

En su argumentación sobre la prueba en controversia, el fiscal Iván Rivera Labrador dijo que “es un audio de la señora Keishla Pérez Bigio sobre planificación, plan, motivo, conspiración, elementos pertinentes para los delitos imputados” por el Estado, referentes a asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

PUBLICIDAD

Rivera Labrador señaló a la acusada como la persona que, presuntamente, se escucha en uno de los tres audios enviados entre el 9 y el 11 de julio de 2019. “La persona que aquí puede decir que lo que se dice en esos audios es lo mismo que se grabó (al momento de enviar los mensajes) es Keishla porque fue quién los grabó”, mencionó.

Los audios en controversia fueron extraídos por la agente Ignerí Negrón Rivera, examinadora forense digital de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, de un teléfono móvil modelo LG Stylus, propiedad de González Martínez, coacusado en el caso, explicó la fiscal Gracielys Vega Bermúdez.

Keishla Pérez Bigio (der.) y William Avilés González enfrentan cargos por el asesinato de Hilda Padilla Romero.

“(Las grabaciones son) prueba corroborativa de lo que testificó ese testigo del Ministerio Público (González Martínez), que habló en específico de las razones por las cuales lo contrataron, la manera en que se perpetuó, el lugar en que se realizó el asesinato y dónde debía localizar a la persona que iba a asesinar”, dijo Vega Bermúdez.

En resumen, los audios corresponden a tres mensajes de voz recibidos en el celular de González Martínez que datan del 9 y 11 de julio de 2019. Dos de los mensajes fueron recibidos antes del asesinato de Padilla Romero, que ocurrió el 30 de septiembre de 2019, cerca de las 6:00 p.m., en la avenida Los Filtros, en Guaynabo, mientras conducía una Honda Pilot color negra junto a sus dos hijas.

“Esos audios no vienen por sí solos. Aquí ha desfilado vasta prueba, en específico, la declaración del señor Luis E. González Martínez, quien en su momento fue el testigo de cargo y su testimonio no estuvo disponible para etapa de juicio, pero… el Ministerio Público solicitó que se reprodujera la vista preliminar donde surge la declaración”, dijo.

PUBLICIDAD

Vega Bermúdez añadió que, en la vista preliminar, González Martínez dijo “que él fue contratado para realizar o para ejecutar este asesinato y el motivo de la persona que lo contrató. Ese motivo no era otra cosa –y así surge de la regrabación de la vista preliminar- que él fue contratado porque tenía problemas con una mujer”.

Cuestionan contexto de los audios

El licenciado Jesús Miranda Díaz, uno de los representantes legales de Pérez Bigio, dijo que “en esos audios hay unas expresiones donde no se mencionan nombres, no se establece ningún tipo de planificación, conspiración, se hacen unas expresiones sin mencionar nombres”, y que no se puede establecer en qué contexto se dijeron.

“No tenemos la oportunidad de entrevistar a ese señor (Luis González Martínez para que diga), en qué contexto se dieron esos audios”, argumentó el letrado, quien agregó que la defensa tiene derecho a confrontar al testigo sobre lo que se verbalizó en esas grabaciones. “Es un derecho constitucional que se le está coartando a nuestra representada”, advirtió Miranda Díaz.

Añadió que González Martínez testificó solo en vista preliminar y, durante el juicio, se declaró testigo no disponible. Por tal razón, según dijo, se admitió la declaración que hizo en la vista preliminar con la consecuencia de que la defensa no tiene la oportunidad de contrainterrogarlo efectivamente con toda la prueba que se les entregó.

“En ese testimonio de vista preliminar, Luis González Martínez no habla de ninguna conversación que había tenido mediante aplicación alguna o audio con nuestra representada. En ningún momento se le preguntó, específicamente, si tuvo conversaciones con nuestra representada por audio… Nosotros no tuvimos la oportunidad de contrainterrogar al testigo de algún contenido de audio”, subrayó.

PUBLICIDAD

Por su parte, el licenciado Edwin Castro, representante legal de Avilés González, argumentó que, aunque la obtención de esas grabaciones son producto de unos consentimientos que firmó González Martínez, en “ningún sitio” de los documentos dice que está autorizando al Estado para que utilice la información recopilada.

“Si Luis González Martínez se hubiera sentado en esa silla (como testigo) los compañeros fiscales no hubieran tenido el problema que tienen para poder presentar esas grabaciones. ¿Por qué? Le hubieran puesto esas grabaciones a Luis y le hubieran preguntando sobre esos mensajes y se resolvía en su totalidad el problema, pero no lo tienen resuelto porque no declaró en este caso (en el juicio)”, dijo.

Sobre la grabación, Castro destacó que en ningún momento se habló de Avilés González y que tampoco se dialoga sobre planes o conspiración. “En estas grabaciones, en ningún momento, se menciona para nada a la víctima de este caso, se habla de dinero o de la forma y manera en que se iban a llevar a cabo unos hechos”, dijo.

Añadió que este caso plantea un problema constitucional porque “William no puede pedirle entonces a la supuesta dama que hizo la expresión, que es la coacusada, que ella se siente para poder confrontarla sobre esa manifestación y para poderle establecer al tribunal que no participó y que no tuvo ningún plan o conspiración”.

“Como no podemos hacer eso, el derecho a la confrontación de William Avilés González se va a afectar, se va a destrozar, si se admite esa grabación que parte de una persona a la cual él no va a tener derecho a contrainterrogar de ninguna forma”, comentó.

PUBLICIDAD

No admiten fotos como evidencia

Tras atenderse la controversia sobre los audios, se decretó un receso y se continuó con el juicio, a cargo de la jueza Mariela Miranda Recio. Como parte de los trabajos, se abordó unas cuatro fotografías que también fueron extraídas del teléfono de González Martínez.

Sin embargo, debido a que el coacusado no hizo referencia a las fotografías en su testimonio en la vista preliminar, estas no fueron admitidas. El coacusado solo hizo referencia a una de las fotografías, pero en el proceso de extracción no se pudo recuperar la misma.

“Quizás parezca raro la decisión de la juez Miranda, que no permite que se admitan unas fotos en evidencia, que se sacaron del mismo celular, pero, sin embargo, se permite que se escuchen las voces. La situación es que, ambos jueces están basando sus decisiones en el testimonio de la vista preliminar en la cual declaró Luis González”, dijo Castro.

El juicio continuará el próximo lunes, a las 9:30 a.m., con el contrainterrogatorio a Negrón Rivera.