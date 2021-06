El juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, archivó hoy una demanda de LUMA Energy para que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) cese y desista de manifestarse en sus instalaciones y declaró ha lugar las mociones de desestimación de los sindicatos codemandados, al determinar que el consorcio no presentó evidencia suficiente para sustentar sus reclamos.

“En particular, la parte demandante (LUMA) no logró demostrar mediante la preponderancia de la prueba que la parte demandada “ha amenazado cometer actos ilegales o torticeros o de fraude o violencia, a menos que se impidan”; “que habrán de resultar daños sustanciales e irreparables al querellante” como consecuencia de los actos realizados que pudieran ser atribuibles a la parte demandada; “que el querellante no tiene ningún otro recurso adecuado en derecho”; y “que los funcionarios públicos encargados con el deber de proteger la propiedad del querellante no pueden o no están dispuestos a proporcionar la protección adecuada”, lee la orden del tribunal.

El 2 de junio, LUMA presentó ante el tribunal un recurso de interdicto para que la Utier cese y desista de cualquier acto de “intimidación, violencia, vandalismo, o que limiten el disfrute de la propiedad o que perturben los sentidos en violación a los derechos constitucionales” de la empresa. El consorcio alegó que se encontraba totalmente impedido de acceder a las instalaciones de la AEE de Palo Seco, Utuado y Caguas que son esenciales para la administración y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico.

El 4 de junio, Martínez Piovanetti, expidió una orden de entredicho provisional prohibiendo que la Utier, su presidente, o cualquier individuo u organización que actúe coordinadamente con ellos interrumpiera el libre movimiento a las instalaciones que ahora opera el consorcio.

Sin embargo, hoy, el juez Martínez Piovanetti señaló que en la vista evidenciaria solo declararon tres testigos, altos funcionarios de LUMA, “sin conocimiento personal de esa alegación medular en controversia”.

“El valor probatorio de esos testimonios se reduce aún más al tomar en consideración que estos testigos continuamente hicieron referencia a ciertos eventos que presenciaron directamente otros empleados de LUMA y funcionarios de la Policía de Puerto Rico, pero en ningún momento la parte demandante ofreció traer a esos empleados o funcionarios con alegado conocimiento personal para que declararan en la vista sobre tales hechos”, sostuvo el juez.

Añadió que LUMA tampoco presentó declaraciones juradas de empleados o funcionarios, informes escritos, récords de negocios o documentos oficiales que el tribunal pudiera haber tomado en consideración como excepciones a la regla de prueba de referencia o en atención a su valor probatorio.

“Es decir, la parte demandante no presentó prueba testifical o documental de los empleados de LUMA que supuestamente intentaron tener acceso a las localidades del sistema de transmisión y distribución de energía y no pudieron hacerlo por razón de las manifestaciones; ni de aquellos empleados que supuestamente observaron e identificaron a la parte demandada participar en actividades ilegales dirigidas a obstaculizar o impedir su trabajo. Tampoco se presentaron testimonios, declaraciones ni informes de los funcionarios de la Policía que en efecto acreditaran que estos agentes del orden público no podían ni estaban dispuestos a manejar las alegadas situaciones delictivas”, continuó.

Lee la sentencia:

No obstante, el juez recalcó que la sentencia no implica que persona alguna esté autorizada a obstaculizar ilegalmente el acceso a las instalaciones para la transmisión y distribución de energía eléctrica administradas por LUMA, ni de colocar en riesgo la continuidad de las operaciones de este servicio esencial.

“Ciertamente, los funcionarios públicos encargados con el deber de proteger la propiedad y la vida tienen la facultad de investigar y proporcionar la protección adecuada ante la comisión de cualquier conducta delictiva sobre este particular. De ello resultar inadecuado, la presente Sentencia no impide que la parte demandante presente una nueva acción judicial en virtud de la normativa aplicable”, agregó.