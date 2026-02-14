Opinión
Juez da dos semanas al gobierno de Estados Unidos para recuperar a estudiante deportada a Honduras

Un juez federal de Boston ordenó que devuelva que se devuelva a la joven en ese plazo

14 de febrero de 2026 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - En esta foto sin fecha facilitada por su abogado, Todd Pomerleau, en enero de 2025, Any Lucia Lopez Belloza celebra su graduación del instituto en Texas. (Abogado de Any Lucia Lopez Belloza via AP, Archivo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston- Una estudiante universitaria deportada a Honduras mientras viajaba por Acción de Gracias en noviembre debe ser devuelto a Estados Unidos en un plazo de dos semanas, dictaminó el viernes un juez federal de Boston.

El juez de distrito Richard Stearns dictó una orden que exigía la devolución de Any Lucia Lopez Belloza, estudiante de primer año de Babson College, de 19 años, antes de finales de febrero.

Stearns dijo que esperaba que la administración Trump encontrara una solución después de que reconociera haber deportado por error a López Belloza. Al no haberlo hecho, dijo Stearns, se vio obligado a actuar. Dijo que correspondía a los tribunales determinar sus derechos y la legalidad de su expulsión.

“No se trata de una cuestión que el Ejecutivo deba prejuzgar y arrogarse, sea cual sea la postura que decida adoptar al litigar la cuestión de la expulsión ante un tribunal de justicia”, escribió Stearns.

El abogado de Belloza, Todd Pomerleau, acogió con satisfacción la sentencia.

Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.A medida que el presidente endurece las políticas de inmigración de Estados Unidos, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawái, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.
1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop

“Nos complace que el Tribunal haya ordenado el regreso inmediato de Any”, dijo en un comunicado. “Es una joven extraordinaria y resiliente que merece este resultado. Estamos agradecidos por la avalancha de apoyo de aquellos que han luchado por el Sueño de Any.”

Preguntado por la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional envió por correo electrónico un comunicado en el que afirmaba que López Belloza había recibido “todas las garantías procesales” y una orden definitiva de expulsión. La agencia federal dijo que entró en Estados Unidos en 2014 y que la orden de expulsión fue emitida por un juez de inmigración al año siguiente.

El gobierno ha dicho que ella perdió múltiples oportunidades de apelar. Pero López Belloza afirmó que su anterior abogado le dijo que no había ninguna orden de expulsión.

Pomerleau dijo anteriormente que la respuesta del gobierno “derrama mucha tinta sobre la dificultad de un visado de estudiante, pero no aborda las numerosas soluciones sencillas de que dispone para rectificar su ‘equivocada’ deportación”. Pomerleau no pudo ser localizado para hacer comentarios a última hora del viernes.

López Belloza, sin antecedentes penales, fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre cuando se disponía a volar a su casa en Texas para pasar las fiestas. Fue expulsada dos días después.

Se ha quedado con sus abuelos en su Honduras natal, país en el que estuvo por última vez hace más de una década.

Babson le ha ofrecido apoyo para que continúe sus estudios a distancia, mientras cursa una licenciatura en empresariales.

Breaking NewsEstudiantesDeportaciones de indocumentadosHondurasDía de Acción de Gracias
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
