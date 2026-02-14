Juez da dos semanas al gobierno de Estados Unidos para recuperar a estudiante deportada a Honduras

Boston- Una estudiante universitaria deportada a Honduras mientras viajaba por Acción de Gracias en noviembre debe ser devuelto a Estados Unidos en un plazo de dos semanas, dictaminó el viernes un juez federal de Boston.

El juez de distrito Richard Stearns dictó una orden que exigía la devolución de Any Lucia Lopez Belloza, estudiante de primer año de Babson College, de 19 años, antes de finales de febrero.

Stearns dijo que esperaba que la administración Trump encontrara una solución después de que reconociera haber deportado por error a López Belloza. Al no haberlo hecho, dijo Stearns, se vio obligado a actuar. Dijo que correspondía a los tribunales determinar sus derechos y la legalidad de su expulsión.

“No se trata de una cuestión que el Ejecutivo deba prejuzgar y arrogarse, sea cual sea la postura que decida adoptar al litigar la cuestión de la expulsión ante un tribunal de justicia”, escribió Stearns.

El abogado de Belloza, Todd Pomerleau, acogió con satisfacción la sentencia.

“Nos complace que el Tribunal haya ordenado el regreso inmediato de Any”, dijo en un comunicado. “Es una joven extraordinaria y resiliente que merece este resultado. Estamos agradecidos por la avalancha de apoyo de aquellos que han luchado por el Sueño de Any.”

Preguntado por la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional envió por correo electrónico un comunicado en el que afirmaba que López Belloza había recibido “todas las garantías procesales” y una orden definitiva de expulsión. La agencia federal dijo que entró en Estados Unidos en 2014 y que la orden de expulsión fue emitida por un juez de inmigración al año siguiente.

El gobierno ha dicho que ella perdió múltiples oportunidades de apelar. Pero López Belloza afirmó que su anterior abogado le dijo que no había ninguna orden de expulsión.

Pomerleau dijo anteriormente que la respuesta del gobierno “derrama mucha tinta sobre la dificultad de un visado de estudiante, pero no aborda las numerosas soluciones sencillas de que dispone para rectificar su ‘equivocada’ deportación”. Pomerleau no pudo ser localizado para hacer comentarios a última hora del viernes.

López Belloza, sin antecedentes penales, fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre cuando se disponía a volar a su casa en Texas para pasar las fiestas. Fue expulsada dos días después.

Se ha quedado con sus abuelos en su Honduras natal, país en el que estuvo por última vez hace más de una década.