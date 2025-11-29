Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos deporta a Honduras a estudiante universitaria que volaba a casa por Acción de Gracias

A Any Lucía López Belloza, de 19 años, se le informó que había un problema con su pase de abordaje

29 de noviembre de 2025 - 9:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto sin fechar, proporcionada por su abogado Todd Pomerleau, Any Lucía López Belloza celebra su graduación de la preparatoria en Texas. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una estudiante universitaria de primer año que intentaba volar de Boston a Texas para sorprender a su familia el Día de Acción de Gracias fue deportada a Honduras, pese a una orden judicial que lo prohibía, según su abogado.

RELACIONADAS

Any Lucía López Belloza, de 19 años, ya había pasado por los dispositivos de seguridad del Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre cuando le informaron que había un problema con su pase de abordaje, afirmó el abogado Todd Pomerleau. La estudiante de Babson College fue detenida por agentes de inmigración y, en el plazo de dos días, fue enviada a Texas y luego a Honduras, el país que dejó a los 7 años.

“Está absolutamente desolada”, dijo Pomerleau. “Su sueño universitario acaba de hacerse añicos”.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), un juez de inmigración ordenó la deportación de López Belloza en 2015. Sin embargo, Pomerleau dijo que ella no estaba al tanto de ninguna orden de deportación, y el único registro que ha encontrado indica que su caso se cerró en 2017.

“La están haciendo pagar por algo que, afirman, ocurrió hace una década, de lo cual ella no tiene conocimiento alguno y no están mostrando ninguna prueba”, comentó el abogado.

Agente de ICE en operativo. Archivo.
Agente de ICE en operativo. Archivo. (Erin Hooley)

El día después de que López Belloza fue arrestada, un juez federal emitió una orden de emergencia que prohibía que el gobierno la trasladara fuera de Massachusetts o de Estados Unidos por al menos 72 horas. El ICE no respondió a un correo electrónico enviado el viernes por The Associated Press para solicitar comentarios sobre la violación de esa orden. Babson College tampoco respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

López Belloza, quien se encuentra con sus abuelos en Honduras, dijo al Boston Globe que esperaba con ansia contarles a sus padres y hermanas menores sobre su primer semestre estudiando negocios.

“Eso era mi sueño”, manifestó. “Lo estoy perdiendo todo”.

Tags
Breaking NewsDeportaciones de indocumentadosEstudiantesHondurasICE-HSIDía de Acción de Gracias
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
