El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dejó en la tarde de hoy, miércoles, en suspenso la orden de arresto e ingreso por desacato civil que emitió esta mañana contra el presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby.

La nueva directriz surgió tras una vista urgente en la que el togado buscó dilucidar las controversias sobre los documentos requeridos por la Cámara de Representantes a la empresa que controla la transmisión y distribución de la energía eléctrica del país.

“No voy a dejar sin efecto la orden que emití... La orden de arresto se queda en suspenso”, determinó Cuevas.

Asimismo, le ordenó a los alguaciles a que no apresen a Stensby. Solo se dejará sin efecto la orden cuando las partes sometan una moción en conjunto informando que se cumplió con la entrega de los documentos.

Cuevas les dio a las partes hasta el próximo lunes, 15 de noviembre a las 5:00 de la tarde, para radicar la moción conjunta de cumplimiento.

“El último, último, último remedio que utilizo es la orden de arresto. Cuando llego a ese punto, no es que se me haya acabado la paciencia, pero pienso que es el único remedio disponible para persuadirles a cumplir. Me he dado cuenta en este caso que ha funcionado”, añadió el togado.

Anteriormente, el juez superior ordenó que los abogados de LUMA y la Cámara debían reunirse hoy para atender “cualquier discrepancia” relacionada con la entrega de documentos al legislador Luis Raúl Torres, quien investiga la gestión del consorcio.

Según la orden del togado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los abogados tenían tres horas para reunirse, tras lo cual deberán presentar una moción en conjunto informando que se cumplió con la entrega de los documentos.

En el ínterin, se mantenía vigente la orden de arresto e ingreso por desacato civil que el juez Cuevas emitió esta mañana contra el presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby.

“En adelante, los abogados de las partes procederán a reunirse para corroborar que los requerimientos ordenados en nuestra resolución se hayan cumplido en su totalidad. Cualquier discrepancia sobre incumplimiento deberán resolverla entre los abogados, por lo que la intervención del tribunal será luego de haberse agotado las vías de comunicación”, indicó el juez Cuevas.

Esta nueva orden bajó luego que LUMA Energy, en una moción informativa, alegara que “cumplió en su totalidad” con la entrega de los documentos solicitados por la Cámara. El consorcio busca evitar el arresto e ingreso a la cárcel de Stensby, que fue mandatado “sin demora alguna”.

“Por este medio, se confirma que, mediante mensajero en la mañana de hoy, LUMA le entregó a la parte demandante personalmente, por conducto de sus representantes legales y en sus oficinas sitas en el edificio Cobian’s Plaza, en la avenida Ponce de León, un USB drive que contiene en formato electrónico, las facturas confidenciales y privilegiadas solicitadas”, estableció el consorcio en su moción.

“Cualquier procedimiento posterior sobre el tratamiento confidencial y privilegiado de las facturas producidas a la parte demandante, se debe dirimir sin exponer al principal oficial ejecutivo de LUMA a un desacato civil”, agregó.

Torres, a través de sus abogados, radicó otra moción, en la que confirmó el recibo del USB drive e indicó que estaba en el proceso de verificar la información entregada.

“Estamos examinando también la certificación suscrita por el Sr. Stensby, relacionada a otros requerimientos, la cual de primera impresión parece no cumplir con lo ordenado, asunto que estaremos atendiendo mediante moción independiente”, se indica en la moción del representante.

LUMA Energy debía entregar ayer, martes, a las 5:00 p.m., nueve requerimientos de información a la Cámara, pero el consorcio sometió siete –para los cuales solicitó trato de confidencialidad–. Para los dos requerimientos restantes, pidió tiempo adicional –hasta hoy, miércoles, a las 5:00 p.m.– para entregarlos. Dicho tiempo adicional no le fue concedido, por lo que se ordenó el arresto de Stensby.

