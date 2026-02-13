Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez desestima el caso de deportación del padre mexicano de tres infantes de marina estadounidenses

La detención en junio de Narciso Barranco captó la atención del país

13 de febrero de 2026 - 8:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Barranco, hijo de un hombre detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, habla en una audiencia del Comité Directivo y Político Demócrata sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Capitolio, el jueves 12 de febrero de 2026, en Washington. (Allison Robbert)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles- Un juez de inmigración desestimó el caso de deportación contra un paisajista que fue arrestado en el sur de California el año pasado, y que es padre de tres infantes de marina de Estados Unidos, quien está ahora encaminado hacia la residencia legal permanente.

RELACIONADAS

La detención en junio de Narciso Barranco, que llegó a Estados Unidos desde México en la década de 1990 pero no tiene estatus legal, captó la atención generalizada a medida que la represión de la inmigración por parte de la administración del presidente Donald Trump atraía el escrutinio y las protestas.

Testigos subieron vídeos de la detención en Santa Ana, ciudad del condado de Orange. Los agentes federales forcejearon con Barranco y lo inmovilizaron en el suelo frente a un restaurante IHOP donde había estado quitando maleza.

Barranco fue trasladado a un centro de detención de Los Ángeles y sometido a un procedimiento de expulsión. En julio fue puesto en libertad bajo fianza de $3,000 y se le ordenó llevar un grillete electrónico en el tobillo.

En una orden de 28 de enero que ponía fin al caso de deportación, la jueza Kristin S. Piepmeier declaró que Barranco, de 49 años, había aportado pruebas de que era padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que estaban en el ejército, lo que le hacía apto para solicitar el estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que apelaría la decisión del juez, de la que informó por primera vez el New York Times.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

La abogada de Barranco, Lisa Ramírez, dijo que su cliente siente un “alivio extremo” ahora que los funcionarios de inmigración le han retirado el monitor de tobillo y han suspendido sus controles.

“La naturaleza agresiva de la aprehensión, fue traumática”, dijo Ramírez el jueves. “El señor Barranco tenía cero antecedentes penales. Fueron a por él porque era un jardinero marrón en las calles de Santa Ana”.

Ramírez dijo que Barranco ha solicitado Parole in Place, un programa que protege de la deportación a los padres de militares estadounidenses y les ayuda a obtener la residencia permanente. Si se aprueba esa petición, Barranco recibirá un permiso de trabajo. Calcula que el proceso podría durar seis meses o más.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, reiteró las afirmaciones anteriores del gobierno de que Barranco se negó a acatar las órdenes y golpeó con su desbrozadora a un agente.

“Los agentes tomaron las medidas apropiadas y siguieron su formación para utilizar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver la situación de una manera que prioriza la seguridad del público y de nuestros oficiales”, dijo McLaughlin en el comunicado del jueves.

Su hijo Alejandro Barranco declaró a The Associated Press en junio que su padre no agredió a nadie, no tenía antecedentes penales y es amable y trabajador. El veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos dijo que el uso de la fuerza era innecesario y que difería mucho de su entrenamiento militar. Ayudó al ejército estadounidense en la evacuación de personal y aliados afganos de Afganistán en 2021.

