Juez desestima el caso de deportación del padre mexicano de tres infantes de marina estadounidenses

Los Ángeles- Un juez de inmigración desestimó el caso de deportación contra un paisajista que fue arrestado en el sur de California el año pasado, y que es padre de tres infantes de marina de Estados Unidos, quien está ahora encaminado hacia la residencia legal permanente.

La detención en junio de Narciso Barranco, que llegó a Estados Unidos desde México en la década de 1990 pero no tiene estatus legal, captó la atención generalizada a medida que la represión de la inmigración por parte de la administración del presidente Donald Trump atraía el escrutinio y las protestas.

Testigos subieron vídeos de la detención en Santa Ana, ciudad del condado de Orange. Los agentes federales forcejearon con Barranco y lo inmovilizaron en el suelo frente a un restaurante IHOP donde había estado quitando maleza.

Barranco fue trasladado a un centro de detención de Los Ángeles y sometido a un procedimiento de expulsión. En julio fue puesto en libertad bajo fianza de $3,000 y se le ordenó llevar un grillete electrónico en el tobillo.

En una orden de 28 de enero que ponía fin al caso de deportación, la jueza Kristin S. Piepmeier declaró que Barranco, de 49 años, había aportado pruebas de que era padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que estaban en el ejército, lo que le hacía apto para solicitar el estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que apelaría la decisión del juez, de la que informó por primera vez el New York Times.

La abogada de Barranco, Lisa Ramírez, dijo que su cliente siente un “alivio extremo” ahora que los funcionarios de inmigración le han retirado el monitor de tobillo y han suspendido sus controles.

“La naturaleza agresiva de la aprehensión, fue traumática”, dijo Ramírez el jueves. “El señor Barranco tenía cero antecedentes penales. Fueron a por él porque era un jardinero marrón en las calles de Santa Ana”.

Ramírez dijo que Barranco ha solicitado Parole in Place, un programa que protege de la deportación a los padres de militares estadounidenses y les ayuda a obtener la residencia permanente. Si se aprueba esa petición, Barranco recibirá un permiso de trabajo. Calcula que el proceso podría durar seis meses o más.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, reiteró las afirmaciones anteriores del gobierno de que Barranco se negó a acatar las órdenes y golpeó con su desbrozadora a un agente.

“Los agentes tomaron las medidas apropiadas y siguieron su formación para utilizar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver la situación de una manera que prioriza la seguridad del público y de nuestros oficiales”, dijo McLaughlin en el comunicado del jueves.