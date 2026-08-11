“Está siendo revisado”: DRNA evalúa cambios al protocolo para el manejo de sequías

En momentos en que Puerto Rico atraviesa condiciones de sequía, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, indicó este martes que el gobierno se encuentra revisando el protocolo vigente para el manejo de estos eventos y anticipó que una nueva versión debería estar lista entre esta semana y la próxima.

El llamado Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico, adoptado en 2018 a partir de las experiencias de la sequía de 2015-2016, establece la estructura de comités que debe activarse para analizar las condiciones y recomendar medidas al gobierno.

“Está siendo revisado”, sostuvo Quiles Pérez durante una entrevista con Radio Isla 1320.

“Hay un montón de cosas que hay que cambiar si queremos ser efectivos. El papel aguanta todo lo que le pongas y tenemos que enfocarnos en resultados”, expresó el titular de la agencia.

Tras ser cuestionado sobre cuándo concluiría ese proceso, el funcionario indicó que espera someter la revisión “en estos días, entre esta semana y la otra, a más tardar”.

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Las expresiones se producen poco después de que fuentes revelaran a El Nuevo Día que el Comité Científico, uno de los grupos de apoyo contemplados en el protocolo de 2018, no ha sido formalmente convocado durante la actual sequía.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

El documento dispone que ese organismo debe activarse cuando el Monitor de Sequía de Estados Unidos identifica alguna parte del territorio bajo condiciones “atípicamente secas”, o D0. Puerto Rico alcanzó esa clasificación durante la semana del 12 de mayo.

Posteriormente, Quiles Pérez sostuvo, en declaraciones escritas, que el Comité Científico está compuesto por 14 miembros y que ocho de ellos “fueron integrados, de forma inmediata, a las discusiones del comité primario”.

Entre esos participantes mencionó al Instituto de Estadísticas, la Junta de Planificación, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Añadió que también se incorporó a las discusiones la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Este martes, Quiles Pérez reiteró ese planteamiento al defender que el Comité Ejecutivo de Manejo de Sequía, activado en junio, cuenta con representantes de múltiples disciplinas, incluidos miembros de la comunidad científica.

1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada 1 / 10 Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. Suministrada Compartir

Al planteársele que científicos que participaron en eventos anteriores, como el climatólogo Rafael Méndez Tejeda, no han sido convocados como parte del Comité Científico, Quiles Pérez reconoció su trayectoria académica, pero insistió en que la respuesta al evento requiere también experiencia operacional.

“Sí, y él es un gran académico. Pero aquí hace falta experiencia operacional”, expresó.

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“Estamos ahora mismo con el Comité Ejecutivo, estamos tomando decisiones. Tenemos gente suficiente aquí ahora mismo. Hay un montón de gente y hay de todas las disciplinas (...) Es una cuestión operacional y holística”, añadió.

Quiles Pérez sostuvo que el manejo del evento no puede depender únicamente del componente científico.

“Esto no es solamente que sea científico. Esto no puede ser solamente el ingeniero, esto no puede ser solamente las estadísticas. Dentro del grupo que estamos trabajando ahora hay científicos y claro que sí tenemos un montón de ingenieros”, señaló.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Defiende activación del Comité en junio

Quiles Pérez defendió, además, que el Comité Ejecutivo de Manejo de Sequía no se activara hasta junio, pese a que las primeras condiciones atípicamente secas aparecieron en mayo.

Sostuvo que era necesario esperar a que el Monitor de Sequía federal reflejara determinado nivel de deterioro antes de poner en marcha el organismo.

“Había que esperar a que hubiera una sequía (...) Yo no puedo activar el comité porque hace tres semanas que no llueve. El Monitor de Sequía federal tenía que declarar que había cierto por ciento de la isla en sequía en sus diferentes estados para nosotros activar”, agregó.

El funcionario señaló que el Comité Ejecutivo tiene principalmente una función de análisis y recomendación.

“El comité de sequía es un comité que empieza a ver lo que está sucediendo y empieza a tomar ciertas decisiones, hacer ciertas recomendaciones. Nosotros no estamos a cargo de nada. Nosotros hacemos recomendaciones”, indicó.

Aborda expresiones sobre presiones de agua

Quiles Pérez también abordó unas expresiones que realizó el lunes en el programa Primera Pregunta (Telemundo), moderado por el periodista Rafael Lenín López, cuando señaló que la AAA había reducido “un poco” las presiones del agua desde abril, antes de que Puerto Rico entrara oficialmente en condiciones de sequía.

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El planteamiento llevó a Lenín López a cuestionar si esa reducción podía guardar relación con los problemas de servicio que algunos abonados reportaban desde entonces, algo que el secretario negó.

Quiles Pérez aclaró que la expresión que utilizó para describir las acciones de la AAA pudo no haber sido la más precisa y se refirió, en cambio, a “ajustes operacionales”.

“Esa no fue la mejor expresión. Hubo unos ajustes operacionales. Yo no trabajo en Acueductos, yo no estoy en el día a día. Hubo unos ajustes. Quizás yo usé una expresión que no era la correcta y se pudo haber malinterpretado”, expresó.

El funcionario insistió en que esos ajustes no implicaban necesariamente que los abonados quedaran sin servicio, sino que permitieron reducir la cantidad de agua utilizada del embalse.

Quiles Pérez atribuyó a esos ajustes, junto con trabajos de dragado realizados en Carraízo, parte del tiempo adicional que, sostuvo, permitió aplazar la implantación del racionamiento.