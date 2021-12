El juez Anthony Cuevas Ramos señaló para este próximo 15 de diciembre la continuación de la vista en que evalúa una petición de interdicto permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra Puma Energy para tener acceso a las tuberías y válvulas en el Cataño Oil Dock (COD) y garantizar el suplido de diésel a las centrales San Juan y Palo Seco.

Mientras tanto, extendió una orden por 10 días adicionales, a partir de este lunes, para que se le garantice a la AEE acceso al COD y al combustible necesario. La orden previa a esos fines de Cuevas Ramos expiraba este lunes.

El magistrado, al finalizar una audiencia por teleconferencia de cuatro horas y plagada de interrupciones por objeciones de todo tipo, también señaló una inspección ocular para este próximo lunes en las instalaciones para entender mejor la controversia.

El pleito judicial tiene como principales actores a la AEE y Puma Energy. La empresa, que no resultó favorecida recientemente en una subasta multimillonaria de suplido de diésel a la AEE, ha expresado reparos con que el personal de la empresa Best Petroleum, contratista de la compañía Novum, tenga acceso a unas válvulas y tuberías que reclaman ser de su propiedad dentro del COD.

Novum fue la empresa agraciada con el contrato de $265 millones para suplir diésel a la AEE y contrató a Best Petroleum para tener acceso al COD. Puma sí tiene el contrato de suplido de combustible Búnker C, valorado en $605 millones.

Al presentar el caso de la AEE, su abogado principal, Arturo Díaz Angueira, sostuvo que los argumentos de Puma en torno a cómo el gobierno quiere apoderarse de una tubería de propiedad de Puma para dársela a un competidor se derrotan “fácilmente” porque la propia Administración de Terrenos ha argumentado ante el tribunal que la propiedad en controversia es del Estado.

Tan reciente como el jueves, la Administración de Terrenos, propietaria del terreno donde se ubica el COD, radicó al tribunal una moción en que, entre otras cosas, alega –sin la presentación de documentos adicionales- que es titular también de la “tubería “y/o” facilidades respecto a las cuales Puma ha alegado ser titular”, según reza una moción al tribunal.

La controversia en torno a la titularidad de las tuberías será resuelta por Cuevas Ramos en otra fecha. En el Tribunal de Apelaciones también se dirime la impugnación de Puma Energy al contrato de $265 millones otorgado a Novum.

Díaz Angueira defendió la posición de la AEE en cuanto a que Cuevas Ramos resolviera otorgarle permanentemente acceso a las tuberías a la corporación pública porque, según el gobierno se trata de un asunto que va a al corazón de la capacidad del país de tener energía eléctrica. Las tuberías en pugna son las únicas que nutren diésel a las centrales San Juan y Palo Seco.

“De no emitirse la orden y si la AEE no puede recibir el combustible en esas unidades, se pueden ver afectados alrededor de 300,000 abonados de la AEE”, dijo Díaz Angueira. “Y no entendemos cuál es el daño real e inmediato e irreparable que se le ocasiona (a Puma) con la expedición de la orden… todo esto se trata de que Puma quiere dejar sin efecto el contrato”.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, quien participó en la vista como testigo, insistió en la necesidad de que el juez resolviera la controversia a favor de la AEE.

“Cada megavatio que se genera en las unidades generatrices es importante, no es meter miedo”, dijo. “En esa dirección se expresó con claridad y se le dieron todos los datos al presidente de Puma de que teníamos la necesidad de hacer la transferencia en el tiempo estipulado. El consumo del combustible continuaba y ponía en peligro el funcionamiento de las unidades generatrices”, dijo al referirse a la primera controversia con la gerencia de Puma en torno al acceso a las tuberías y que se suscitó entre los días 22 y 23 de noviembre.

La posición de Puma Energy, presentada por su abogado, Héctor Santiago Romero, giró en torno a que las tuberías y las válvulas en controversia son propiedad de la empresa y no de uso común por los demás socios del Cataño Oil Dock (COD), que es la instalación donde se ubican y donde operan otras cinco empresas en calidad de socios: Best Petroleum, Total, Tropigas y Petroleum Product Services.

Novum contrató a Best Petroleum para tener acceso al COD y suplir el diésel a la AEE.

Santiago Romero, en cambio, sostuvo que la supuesta controversia en torno a la titularidad de la tubería o las instalaciones es inexistente pues la empresa está convencida de que son de su propiedad.

La controversia sobre la titularidad, de hecho, será resuelta en un trámite por separado con otro juez.

“Del Registro de la Propiedad y de las escrituras surge que Puma adquirió los terrenos y las servidumbres que tienen para mantener las tuberías exclusivas de Puma”, dijo Santiago Romero al argumentar que Puma ha invertido sobre $500 millones en la instalación.

Santiago Romero argumentó que no se podía proveer el interdicto solicitado por la AAEE porque no se había probado un daño producto de una actuación ilícita o contraria a la ley y que la corporación pública lo que pretende es quitarle las tuberías a Puma para ponerlas en manos de su competidor, Novum. Argumentó también que la AEE se autoinfligió un daño porque contrató a una empresa, en este caso Novum, incapaz de suplirle combustible diésel a través de un muelle que sí se supone que esté disponible para la AEE: otro muelle en reparaciones en manos de la empresa New Fortress.

Cuevas Ramos llegó a preguntar en la vista si se ha contemplado que la AEE consigne en el tribunal un pago a favor de Puma Energy mientras se dilucida la controversia sobre la titularidad, pero las partes indicaron que en conversaciones recientes esa alternativa no ha gozado de mucho apoyo. Cuevas Ramos sí indicó que no se inclina a simplemente otorgarle al gobierno acceso a las tuberías si se demuestra que son propiedad de la empresa.

“Si la titularidad es de Puma, pues tiene un costo. Si no fuera así, el estado podría incautar una propiedad privada con el pretexto de evitar un daño sin haber hecho un pago. No voy a hacer coro de eso, aunque me quede sin luz”, dijo el juez. “Estoy consciente que no es el negocio de Puma (alquilar instalaciones), pero alguna alternativa momentánea hay que darla a esta controversia”.

El abogado de Puma también alegó que el contrato entre la AEE y Novum permite que se entregue combustible tanto a las centrales San Juan y Palo Seco utilizando camiones. Colón indicó en su interrogatorio que, si bien lo dice el contrato, la alternativa está disponible solo para otras instalaciones de la AEE.

“Existen alternativas, lo que pasa es que lo más conveniente es usar el equipo de Puma y nadie puede contradecir la titularidad de ello”, dijo Santiago Romero. “La conveniencia de la AEE y sus malas decisiones no pueden ser razón para mover al tribunal a que prive del uso de su propiedad a una persona privada para ponerlo en manos de otra persona privada para que cumpla con un contrato”.