El licenciado instó al Departamento de Justicia y al gobernador Pedro Pierluisi a que no apelen la decisión en Boston y que se proceda a celebrar un nuevo juicio en el que Ramos Cruz -quien se encuentra libre- pueda presentar toda la evidencia exculpatoria.

“Hemos identificado a nuevos testigos que han salido de ese anonimato o de ese miedo que tenían para asumir un rol de mayor responsabilidad ciudadana y aportar información que tenían sobre este caso y que no habían divulgado”, dijo Fontanet Maldonado.

Dijo también que el testigo les expresó que no habló antes por temor y porque en nuestra sociedad “el venir y denunciar a alguien, y aportar a que se acuse, no es bien visto”. “Pero, es una persona que se fue de Puerto Rico, que ha escuchado las cosas que han pasado en este caso y se siente indignado”, enfatizó Fontanet Maldonado.

“Mi recomendación (al gobierno) es que no recurran a la determinación emitida por el juez Besosa y que inclusive consideren sobreseer el proceso. De lo contrario, vamos a ver el juicio. El Proyecto Inocencia va a presentar toda la evidencia. No tengo duda de que, si un nuevo jurado escucha la nueva evidencia, la determinación va a ser de no culpable por unanimidad”, mencionó.