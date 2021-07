La jueza Sylkia Carballo Nogueras atenderá el próximo 19 de julio, desde las 9:00 a.m. en la sala 303 del Tribunal de Caguas, la vista de procesabilidad contra Miguel Ángel Ocasio Santiago, imputado de asesinar a Andrea Ruiz Costas, luego que el juez Edwin Flores Sellés ordenó hoy, jueves, que sea evaluado por un profesional en psiquiatría.

La fiscal Maite Caballero García explicó a El Nuevo Día que durante la celebración de una vista de estatus llevada a cabo hoy, Flores Sellés evaluó y aprobó una moción presentada por los abogados de defensa Rubén Parrilla Rodríguez y Luis Pérez solicitando la aplicación de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, o el proceso para determinar el estado mental de un imputado/acusado.

“La defensa también nos mostró copias del expediente médico correccional de Ocasio Santiago, al igual que copia de un expediente de 2013 de un caso de violencia de género contra el imputado. En ese caso de 2013 estuvo siete meses con estatus de ’no procesable’ (por su estado mental). Tras evaluar el expediente médico y las alegaciones del abogado (de defensa), que se corroboran con el expediente, el Tribunal concedió la evaluación psiquiátrica mediante la Regla 240”, resaltó Caballero García vía telefónica.

Una vez se señala esta vista, el Tribunal designa a uno o varios peritos para que examinen al imputado/acusado y declaren su estado mental y/o funcional, además de declarar si la persona puede ser procesada. La evaluación psiquiátrica se llevará a cabo el 14 de julio, informó Caballero García.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el licenciado Parrilla Rodríguez pero, al momento, las llamadas y mensajes de texto no han sido contestadas.

“Luego que se ordena la evaluación, el psiquiatra del Estado, que no es de la defensa ni del Ministerio Público, sino un ente neutral, evalúa a la persona y le dice al Tribunal si la persona está o no procesable para atender el proceso en esos momentos. Si no está procesable (en la vista del 19 de julio) entonces se llevarían a cabo evaluaciones periódicas por recomendación del psiquiatra”, añadió Caballero García.

La fiscal Caballero García resaltó que si el psiquiatra del Estado determina que Ocasio Santiago no es procesable en ese momento, el caso quedaría en suspenso hasta tanto el profesional de la salud determine que la persona puede ser procesada.

Parrilla Rodríguez ha dicho en varias ocasiones, incluyendo en una vista de estatus del 16 de junio, que ha confrontado dificultades para comunicarse efectivamente con Ocasio Santiago. En esa vista, el abogado explicó que visitó la institución penal donde el imputado se encuentra recluido y dijo que “tratamos de comunicarnos lo más posible con él”, pero no pudo mantener una conversación regular, por lo que no pudieron entrevistarlo “debidamente”.

La magistrada Carballo Nogueras atenderá la vista de procesabilidad a las 9:00 a.m. del 19 de julio y, acto seguido, el juez Flores Sellés celebrará otra vista de estatus una vez Carballo Nogueras concluya el proceso. De ser encontrado procesable, la vista preliminar comenzaría por la tarde del mismo 19 de junio.

Además del cargo por asesinato, Ocasio Santiago también enfrenta cargos por destrucción de evidencia y portación y uso de armas blancas.

Los hechos se remontan al 29 de abril del año en curso, cuando personal del Negociado de la Policía encontró el cuerpo parcialmente calcinado de Ruiz Costas, quien murió de varias heridas de arma blanca, en el barrio Guavate en Cayey.

El 1 de mayo, la Policía indicó que Ocasio Santiago confesó haber asesinato a Ruiz Costas, con quien había mantenido una breve relación. Al momento, el imputado se encuentra en el Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza de $1.1 millones que se le impuso.