NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez ordena libertad de inmigrante vinculada a secretaria de prensa de la Casa Blanca

Bruna Ferreira, brasileña y exnovia del hermano de Karoline Leavitt, fue liberada de la custodia de ICE bajo fianza

8 de diciembre de 2025 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci) (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CONCORD, N.H. - Una mujer brasileña con lazos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia del ICE mientras lucha contra una posible deportación, dictaminó el lunes un juez de inmigración.

Bruna Ferreira, de 33 años y residente en Massachusetts desde hace mucho tiempo, estaba prometida con Michael, el hermano de Leavitt. Iba a recoger al hijo de ambos, de 11 años, en New Hampshire cuando fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Revere, Massachusetts, el 12 de noviembre.

Ferreira fue trasladada más tarde a un centro de detención en Luisiana, donde un juez de inmigración ordenó que quedara en libertad bajo fianza de $1,500, dijo su abogado Todd Pomerleau.

“Argumentamos que ella no era un peligro o un riesgo de fuga”, dijo en un mensaje de texto. “El gobierno estipuló nuestro argumento y ni una sola vez argumentó que ella era una extranjera ilegal criminal y renunció a apelar”.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó anteriormente a Ferreira de “inmigrante ilegal criminal” y dijo que había sido detenida por agresión, acusación que su abogado negó. Ni el Departamento ni la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondieron el lunes a las peticiones de comentarios.

Pomerleau dijo que su cliente llegó a los EE.UU. cuando era un niño pequeño y más tarde se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, la política de la era Obama que protege a los inmigrantes que fueron traídos a los EE.UU. cuando eran niños. Dijo que ella estaba en proceso de solicitar una tarjeta verde.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
