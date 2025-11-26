Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
ICE detiene a una mujer con conexión familiar con la portavoz de la Casa Blanca

Se trata de Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de Karoline Leavitt

26 de noviembre de 2025 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al atender a medios el pasado 24 de noviembre, en Washington D.C. (WILL OLIVER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a una mujer que tiene conexión familiar con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informa este miércoles la prensa local.

Se trata de Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de Leavitt y originaria de Brasil, que residía en el país pese a que su visado de turista caducó en junio de 1999, de acuerdo con NBC News, que cita a un portavoz del Departamento de Seguridad NAcional (DHS).

Desde que nació, el sobrino de Leavitt ha vivido en New Hampshire únicamente con su padre, y su progenitora no mantiene contacto con Leavitt desde hace muchos años, según CNN.

Esta misma fuente indicó al portal que Ferreira fue arrestada en Revere (Massachusetts) por las autoridades de inmigración bajo sospecha de haber cometido una agresión, aunque no dio más detalles al respecto.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana, pendiente de ser deportada.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, creó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos legales, y en ella afirma que que Ferreira llegó a Estados Unidos en 1998 y mantuvo su estatus legal gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El DACA, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Por su parte, el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, rechazó que su cliente tenga antecedentes penales y aseguró además que la detenida fue arrestada en su vehículo sin orden judicial y que se encontraba en proceso de obtener su residencia permanente.

Tags
Breaking NewsCasa BlancaEstados UnidosICE-HSIDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
