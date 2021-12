El juez del Tribunal de Fajardo José Marrero Pérez, declaró no ha lugar una segunda moción de desestimación de cargos radicada el 24 de septiembre por la defensa del empresario Salil A. Zaveri, quien enfrenta cargos de maltrato de animales tras dispararle a una perra realenga en el campo de golf del hotel Wyndham Grand Rio Mar.

Los abogados de Zaveri argumentaron que se violó el debido proceso de ley de su cliente luego que el estado dispuso del cuerpo del animal sin realizarle pruebas de rabias y otros análisis pertinentes para el caso. Zaveri, tras ser arrestado el pasado 9 de mayo de 2021, indicó a los agentes del Negociado de la Policía que mató al animal porque tenía rabia, un virus que se transmite a los seres humanos mediante la saliva de un animal infectado que reciben mordidas.

En la resolución de 10 páginas, el magistrado Marrero Pérez reconoció que aunque el cuerpo del animal sí es prueba pertinente para los hechos del caso, también resaltó que agentes de la División de Servicios Técnicos tomaron fotos del animal y que consiguieron los servicios de una veterinaria en menos de 24 horas de ocurrido el incidente.

PUBLICIDAD

El cuerpo fue colocado en la nevera de un centro veterinario de Río Grande el 10 de mayo, y al día siguiente, la doctora Wanda Lynn Orta Fargas realizó la autopsia. El juez detalló que la veterinaria le tomó fotos al animal, al igual que radiografías y un CT. Aunque Orta Fargas no tomó muestras de sangre ni del cerebro del animal, Marrero Pérez resaltó que la veterinaria no estaba obligada a realizar dichas labores puesto que el animal no mordió a alguna persona involucrada en el incidente.

Del mismo modo, el magistrado añadió que para llevar a cabo pruebas de rabia, el animal debe estar vivo o recién fallecido. Marrero Pérez añadió que, inclusive aunque el animal hubiese estado vivo, la veterinaria entendía que una prueba de rabia tampoco procedía porque no había mordido a nadie. El protocolo actual contra la rabia, sostuvo el juez, solo se activa si una persona es mordida y tiene una herida abierta que estuvo o pudo haber estado en contacto con la saliva de un animal.

Dada la prueba desfilada hasta el momento, Marrero Pérez no encontró una acción intencional del Estado “de querer desaparecer, ocultar o destruir evidencia material que pudiese utilizarse en el proceso penal”.

“Tampoco encontramos acciones u omisiones que nos lleven a concluir que el Estado fue negligente u actuó de mala fe en la preservación del cuerpo del animal”, añadió el juez.

Marrero Pérez resaltó, además, que no se puede acusar al Estado de violentar leyes y/o protocolos que no existen, pues el Municipio de Río Grande no cuenta con una ley o protocolo para atender casos de maltrato de animales.

PUBLICIDAD

Por último, Marrero Pérez rechazó el argumento de la defensa de que si les hubiesen entregado el cuerpo del animal para realizarle pruebas, hubiesen encontrado que padecía de rabia, pues encontró la premisa como altamente especulativa. También le resultó especulativo el señalamiento de que si, en efecto, tenía rabia, que hubiese atacado con certeza al acusado.