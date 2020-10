El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, pautó una vista por videoconferencia para este viernes a las 10:00 a.m. en que escuchará los argumentos sobre el pleito que radicó la candidata por acumulación a la Cámara, Eva Prados Rodríguez, para tener acceso a información sobre los empleados del Senado durante los pasados ocho años.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, se opuso ayer, a través de su representación legal, a la petición de Prados Rodríguez al argumentar que el acceso a información pública no es ilimitado. También cuestionó las intenciones de la aspirante al solicitar los documentos, planteó que no tenía standing al no ser periodista y que la información solicitada tiene el potencial de afectar los derechos de terceros.

En cambio, la candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana sostiene que la información que solicita sí es pública y que no está solicitando información sensitiva sobre los empleados.

“Son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, reza parte de la demanda de la candidata. “La información solicitada no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, agregó en el documento legal.

“Estamos hablando de fondos públicos y es el pueblo el que los está pagando directamente. Tenemos derecho a evaluar cómo se utilizan nuestros fondos públicos”, dijo a El Nuevo Día.

“Y hay que añadirle que actualmente existen unos esquemas de corrupción terribles que están directamente relacionados con la empleomanía, el personal. No son solamente contratistas, el FBI está investigando la Asamblea Legislativa por unos esquemas de corrupción por la manera en que se está compensando al personal de la Legislatura”, sostuvo Prados Rodríguez al aludir a esquemas de kickbacks, empleados que ganan más que funcionarios electos y los esquemas de neopotismo que imperan en el Capitolio.

“Sobran las razones para que el pueblo tenga acceso a esta información”, agregó.